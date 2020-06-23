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Рейтинг Лукашенко не превышает 5 %, а у его главного соперника — более 50 %: кто может стать следующим президентом Беларуси

В понедельник, 22 июня, по всей Беларуси прокатилась волна судебных процессов над участниками массовых акций солидарности с претендентами на пост президента. Суды прошли в Минске, Витебске, Бобруйске, Гомеле, Могилеве, Орше и других городах. По данным МВД Беларуси, с 19 по 21 июня были задержаны не менее 270 человек. В основном, как говорят правозащитники, этих людей судят по статьям о нарушении организации массовых мероприятий и неповиновении законному требованию должностного лица. Нескольких человек в итоге приговорили к 10 суткам ареста. Большинство отделалось штрафами от 405 до 1 350 белорусских рублей, что соответствует 153 — 511 евро.

В Брестской области 23 июня милиция жестко разогнала мирную акцию в небольшом райцентре. При этом были избиты местные журналисты. За что их и… оштрафовал суд!

Вот так неожиданно бурно началась в Беларуси предвыборная кампания. Президентские выборы в стране назначены на 9 августа. Власти во главе с Александром Лукашенко не стали переносить день голосования, хотя эпидемическая ситуация в республике оставляет желать лучшего. По последним данным, Беларусь занимает 24-е место в мире по числу инфицированных новым коронавирусом. Выявлено свыше 59 тысяч случаев заражения. Официально утверждается, что умер 351 пациент с COVID-19.

Нынешние выборы отличает от предыдущих не только пандемия. Впервые в истории независимой Беларуси у Лукашенко нет никакой уверенности в победе. Есть все основания полагать, что (опять же впервые) потребуется второй тур. Это заставляет главу государства нервничать и вести себя непредсказуемо.

Его основными соперниками являются бывший председатель «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико, бывший дипломат Валерий Цепкало и супруга известного видеоблогера Сергея Тихановского Светлана Тихановская. С 2016 года в Беларуси не публикуются предвыборные рейтинги политиков. Независимые социологические институты прекратили свою деятельность. Поэтому настроения избирателей можно оценивать только по двум источникам — количеству собранных претендентами подписей и онлайн-голосованиям, которые полулегально проводят разные СМИ и активисты.

Явным лидером выглядит Бабарико. Для регистрации в качестве кандидата в президенты согласно закону в Беларуси необходимо собрать не менее 100 тысяч подписей. Бывший банкир успел получить более 230 тысяч подписей в свою поддержку. Это рекорд. При этом много подписей штаб Бабарико просто не успел сдать в избирательные комиссии, потому что 18 июня Виктор и его сын Эдуард, возглавляющий предвыборную кампанию отца, были задержаны. Перед этим КГБ Беларуси провел обыски в главном офисе «Белгазпромбанка» в Минске. Было возбуждено уголовное дело об отмывании денег и уклонении от уплаты налогов, ряд бывших и нынешних сотрудников банка задержаны.

Виктора поместили в СИЗО, а 21 июня предъявили ему официальные обвинения. Главное из них — уклонение от уплаты налогов. Бабарико предвидел это и успел оформить доверенности на своих сторонников, которые будут продолжать работу его избирательного штаба. Безусловно, из СИЗО руководить этим процессом практически невозможно.

Рейтинг Бабарико (напомним, неофициальный) составляет 50−55 процентов. У Лукашенко он не превышает 5 процентов! Главе государства, согласитесь, есть чего опасаться.

Валерий Цепкало продолжает предвыборную борьбу. К нему официальных претензий нет. Простые избиратели называют бывшего дипломата и Бабарико «кандидатами надежды». Западные политологи считают, что в случае отказа в регистрации Бабарико, шансы Цепкало резко возрастут. Пока Валерий выразил свою солидарность с задержанным претендентом.

Еще сложнее ситуация у Светланы Тихановской. Ее муж Сергей, чья популярность в Беларуси огромна, арестован. Именно он первым решил баллотироваться. Но Сергею отказали в регистрации инициативной группы по сбору подписей и возбудили в отношении него уголовное дело, обвинив в «воспрепятствовании выборам». Ему грозит до трех лет лишения свободы. Светлана была вынуждена сама выдвинуть свою кандидатуру. Ей удалось зарегистрировать инициативную группу и начать собирать подписи. После этого Тихановская стала получать угрозы в свой адрес и, что еще страшнее, в адрес своих детей. Вскоре был задержан пресс-секретарь Светланы. Чуть позже — члены ее инициативной группы. Тихановская может физически не успеть подать собранные в ее поддержку подписи.

При этом президент Лукашенко всякий раз подчеркивает, что совершенно не боится своих возможных соперников на предстоящих выборах. В отношении Бабарико он и вовсе заявил, что хочет видеть бывшего банкира в качестве своего главного конкурента.

Еще один важный момент. В ходе подготовки ко всем предыдущим президентским выборам Лукашенко неизменно подчеркивал важность дружеских отношений между Беларусью и Россией. В этот раз все перевернулось. Он обвиняет Бабарико, Цепкало и Тихановскую в связях с Москвой и постоянно называет их ставленниками Кремля. А Бабарико еще и человеком «Газпрома».

Чьи фамилии в итоге окажутся в избирательных бюллетенях, станет известно 5 июля.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Лукашенко откровенно заявил, что не остановится перед самыми жесткими мерами в подавлении акций протеста.

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