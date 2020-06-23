Трамп ограничил выдачу рабочих виз

Мир

США ограничили выдачу ряда временных рабочих виз до конца текущего года. Соответствующий указ был подписан президентом страны Дональдом Трампом. О намерении подписать этот указ Трамп заявил 21 июня. По его словам, такое решение «сделает многих людей счастливыми».

Приостановку выдачи виз он объясняет экономическим спадом, вызванным пандемией коронавируса. Неиммиграционные визовые программы, разрешающие временную занятость, представляют собой «необыкновенную угрозу» для занятости американских рабочих. Кроме того, временных работников часто сопровождают их супруги и дети, многие из которых также конкурируют с американцами.

Как сообщает CBS News, под ограничение попали, в частности, визы H-1B, позволяющие работать в США иностранным квалифицированным специалистам, визы H-4 для членов семей обладателей H-1B, сезонные рабочие визы H-2B, некоторые визы J-1 для участников программ культурного и профессионального обмена, а также визы L-1 для служебного перевода внутри компании для руководителей, менеджеров и специалистов.

Между тем компания Twitter уже заявила, что это решение нанесет только вред конкурентоспособности американской экономики. Свое несогласие по этому поводу выразил также предприниматель Илон Маск.

22 апреля Трамп, как сообщали «ФАКТЫ», подписал также указ, который временно запрещает иммиграцию в США.



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