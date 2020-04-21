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Трамп запретил иммиграцию в США
Президент США Дональд Трамп, который считает неправильными все действия ВОЗ по борьбе с коронавирусом, объявил, что подпишет указ о приостановке иммиграции в страну. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Twitter.
«В свете нападения со стороны невидимого врага, а также необходимости защитить рабочие места наших замечательных американских граждан я подпишу указ о временной приостановке иммиграции в Соединенные Штаты!», — написал Трамп в своем Twitter, имея в виду пандемию коронавируса.
Пандемия уже привела к резкому спаду американской экономики. В марте более 22 миллионов американцев обратились за пособием по безработице.
На ограничении иммиграции Трамп настаивал с самого начала своего президентского срока.
Число заразившихся коронавирусом на территории США приближается к 800 тысячам человек. Умерли около 43 тысяч.
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