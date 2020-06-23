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Бунт против COVID-пациентов в харьковской больнице: появилась резонансная информация о задержанном
В причастности к столкновениям под чернобыльской больницей в Харькове, где блокировали прием больных с COVID-19, правоохранители подозревают 68-летнего жителя Полтавской области.
В полиции открыли уголовные производства по нескольким статьям Уголовного кодекса. Первым подозреваемым стал 68-летний житель города Лубны, сообщили в областном главке полиции.
Сейчас мужчина находится в больнице с гипертоническим кризом. Возле его палаты выставили конвой, передает NewsRoom.
В случае, если вина пенсионера будет доказана, ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Напомним, утром 22 июня под зданием харьковского областного диспансера радиационной защиты населения произошел конфликт между митингующими и полицией. Ликвидаторы аварии на ЧАЭС пытались не пропустить кареты скорой помощи с пациентами с коронавирусом. В результате потасовки двое 24-летних полицейских пострадали — у одного диагностировали сотрясение головного мозга, у второго — ушиб голени.252
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