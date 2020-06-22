В Харькове чернобыльцы отказываются делить больницу с COVID-пациентами и грозят голодовкой (фото)

Украина

Представители «чернобыльских» организаций заблокировали открытие диспансера радиационной защиты для приема больных с COVID-19. Напомним, единственным учреждением здравоохранения, которое обеспечивает лечение таких больных в регионе, является областная инфекционная больница.

Они вышли к зданию больницы с плакатами «Руки прочь от Чернобыльской больницы Харькова», «Требуем исполнения Конституции и законов Украины».

Участники акции убеждены, что «их» больница не приспособлена для лечения больных коронавирусом, более того, они представляют реальную угрозу для ликвидаторов.

«Под видом каких-то коронавирусных больных хотят забрать Чернобыльскую больницу. Мы не говорим, что они не люди, они тоже люди, их нужно обследовать, лечить, но этот диспансер не приспособлен для того, чтобы коронавирусных больных здесь лечить. Он в центре города! Мы против такого решения власти», — заявил журналистам один из протестующих, Сергей Беличенко.

В свою очередь в областной администрации заявляют, что областная инфекционная больница, которая единственная принимает больных с коронавирусом в Харькове, не справляется с наплывом пациентов — на данный момент туда госпитализировано уже 246 человек, а реанимацию, изначально рассчитанную на 6 человек, пришлось расширить до 12 человек.

«Сейчас там лежит 13 пациентов. Как спасать людей?», — задается вопросом советник главы администрации Наталья Попова.

Напомним, на утро 22 июня в Харьковской области COVID-19 подтвердили у 1811 жителей региона.

Фото Натальи Поповой и Суспільне Харків

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