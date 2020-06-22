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Во время протеста против больных с COVID-19 в Харькове произошла потасовка: есть пострадавшие (фото, видео)
В понедельник, 22 июня, в Харькове «чернобыльцы» протестовали против размещения пациентов с коронавирусом в областном специализированном диспансере радиационной защиты населения. При этом возникла потасовка.
Как сообщает Нацполиция Харьковской области, госпитализированы с травмами двое сотрудников территориального отдела полиции. Следователи открыли три уголовных производства.
Акция протеста началась в 9:30, а около 13:00 произошла стычка с правоохранителями.
По предварительным данным, один из полицейских получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга, а у другого — диагностировали ушиб голени.
При этом в диспансере размещают пациентов с COVID-19, так как областная инфекционная больница переполнена.
Ранее сообщалось, что на утро 22 июня в Харьковской области диагностировали уже более 1800 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.9
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