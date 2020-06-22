26.60 / 26.81 29.62 / 30.03
Киев: +28
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Во время протеста против больных с COVID-19 в Харькове произошла потасовка: есть пострадавшие (фото, видео)

16:57 22 июня 2020
Протест

В понедельник, 22 июня, в Харькове «чернобыльцы» протестовали против размещения пациентов с коронавирусом в областном специализированном диспансере радиационной защиты населения. При этом возникла потасовка.

Как сообщает Нацполиция Харьковской области, госпитализированы с травмами двое сотрудников территориального отдела полиции. Следователи открыли три уголовных производства.

Акция протеста началась в 9:30, а около 13:00 произошла стычка с правоохранителями.

По предварительным данным, один из полицейских получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга, а у другого — диагностировали ушиб голени.

При этом в диспансере размещают пациентов с COVID-19, так как областная инфекционная больница переполнена.

Ранее сообщалось, что на утро 22 июня в Харьковской области диагностировали уже более 1800 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

9

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

тесты

Вспышка коронавируса на Львовщине: Ляшко назвал неожиданную причину

танкер «Делфи»

Купаться опасно: из-за вылившейся в море нефти в Одессе закрыли пляж (фото)

Полиция с задержанным

Толпа хулиганов громила магазины в Штутгарте с криками «Аллах акбар!» (видео)

ребенок

Сотрясение мозга и множественные гематомы: под Николаевом пьяная женщина зверски избила свою годовалую дочь

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер