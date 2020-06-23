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Происшествия

Двойное убийство в Славутиче: в полиции показали фото подозреваемого

12:09 23 июня 2020
Подозреваемый в убийстве

В полиции сообщили о задержании подозреваемого в двойном убийстве — тела мужчины и женщины, закопанные в лесу, были найдены 17 июня.

Как сообщают в ГУНП в Киевской области, сотрудники сектора криминальной полиции Славутича совместно с черниговскими коллегами ночью задержали подозреваемого — 39-летнего местного жителя.

«Полиция задержала его в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас задержанный находится в изоляторе временного содержания», — сообщили в полиции и добавили, что по данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) УК. Максимальное наказание по этой статье — пожизненное лишение свободы.

Напомним, что о пропаже жителя Славутича в полицию сообщили 9 июня — мужчине два дня не выходил на связь с родными. Вместе с ним пропала и местная жительница, с которой он общался. В ее квартире правоохранители обнаружили беспорядок и следы крови.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Фастове задержали мужчину, который убил троих человек — сестру и двух квартирантов, а также набросился с ножом на мать.

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