Кровавая бойня на Житомирщине: стрелок осознавал свои действия

Происшествия

Обнародованы результаты комплексной судмедэкспертизы мужчины, который подозревается в убийстве в Житомирской области семерых участников боевых действий на Донбассе.

Как сообщает ТСН, подозреваемый в убийстве владелец ставка на Житомирщине Анатолий Захаренко, который расстрелял семерых человек, на момент совершения преступления был трезвым. Об этом на брифинге сказал начальник ГУ НП в Житомирской области Юрий Олийнык.

Результаты комплексной судмедэкспертизы свидетельствуют, что подозреваемый на момент убийства был трезв и осознавал свои действия.

Основная версия причины конфликта заключается в том, что двое мужчин впервые приехали на рыбалку в это место и упрекали владельца пруда, что он проживал на территории России и не служил в АТО. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что стала известна важная информация о подозреваемом в убийстве семерых нацгвардейцев.

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