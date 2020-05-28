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Расстрел на Житомирщине: выяснилась важная деталь о подозреваемом в убийстве нацгвардейцев
Подозреваемый в убийстве в Житомирской области, где от рук местного жителя погибли семеро киевлян, в том числе и бойцы Нацгвардии, в марте 2020 года напал на мужчину с оружием, но избежал наказания.
Об этом сообщает адвокат родственников одного из погибших Маси Найем. «Тогда он тоже был с оружием. Это было ружье. Но он смог избежать уголовной ответственности. Полиция ружье приняла за «…предмет, похожий на биту, 47 см», — пишет он на своей страничке в соцсетях.
По информации Маси Наейема, после опроса соседей удалось установить, что у подозреваемого есть связи среди руководителей местной полиции: «Могу предположить, что именно поэтому Николай (мужчина, на которого было совершено нападение в марте. — Авт.) решил не настаивать на уголовном деле».
Эксклюзивный материал с рассказом о погибших в Житомирской области нацгвардейцах, ветеранах АТО и ООС читайте на сайте «ФАКТОВ».895
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