Происшествия

Уровень воды может подняться до 10 метров: на Буковине и Прикарпатье объявили красный уровень опасности

Председатель Черновицкой ОГА Сергей Осадчук срочно обратился к жителям Буковины из-за разбушевавшейся непогоды, которая принесла немало бед и в Ивано-Франковскую область, и предупредил, что сильные ливни продолжат идти во второй половине дня вторника, 23 июня, а также ночью.

«Сильные осадки приведут к резкому подъему воды в реке Прут в границах Черновцов — до 6,50 метра, а то и выше», — отметил Осадчук и добавил, что эти данные — предварительные. Он пообещал сообщить уточненные данные немного позже.

«Но уже сейчас мы предупреждаем и просим все службы, предприятия, всех людей, которые живут недалеко от реки Прут, обеспечить максимальную безопасность домохозяйств и быть готовым, в случае необходимости, к эвакуации», — добавил глава Черновицкой ОГА.

По состоянию на 8:00 вторника, 23 июня, высота воды в Пруте в районе Черновцов составляла 428 см, в 12:00 — 409 см.

«Напоминаю, что критическим значением является отметка выше 5 метров», — заявил Сергей Осадчук.

По его информации, уже сейчас ниже Черновцов, в Новоселицком районе, наблюдается серьезное подтопление в районе села Маршинцы. «Уровень воды в реке Прут может подняться даже до 10 метров», — предупредил глава ОГА.

Тем временем в ГосЧС заявили о красном (ІІІ) уровне опасности. «По сообщению Украинского гидрометцентра, до конца суток 23 июня в Ивано-Франковской и Черновицкой областях будут идти чрезвычайно сильные дожди», — говорится в сообщении экстренной службы.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Ивано-Франковской области непогода унесла жизни троих человек. Одна из жертв — пожилая женщина, которая упала в поток.

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