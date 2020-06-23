Происшествия

Во время взрыва в авто в Кривом Роге пострадал мужчина: в салоне нашли тротиловую шашку (фото)

В понедельник, 22 июня, в Металлургическом районе Кривого Рога, где среди бела дня похитили мужчину, произошло еще одно ЧП. В результате взрыва в салоне легкового автомобиля был ранен мужчина.

Инцидент произошел днем в одном из дворов по улице Соборности. Травмировался 32-летний мужчина. Пострадавшего госпитализировали. Как выяснилось, причиной взрыва стало неаккуратное обращение с электродетонатором.

Во время осмотра вещей потерпевшего у него нашли 200-граммовую тротиловую шашку, которую изъяли и направили на экспертизу.

Полицейские открыли уголовное производство по статье «Незаконное обращение с оружием».

Напомним, ранее в Днепре прогремел взрыв в припаркованной машине Hyundai. Это случилось прямо на глазах хозяина авто. Мужчина подошел к машине, когда раздался взрыв. Он не получил травм, а у автомобиля вылетели подушки безопасности и лопнули колеса.

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