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Во время взрыва в авто в Кривом Роге пострадал мужчина: в салоне нашли тротиловую шашку (фото)
В понедельник, 22 июня, в Металлургическом районе Кривого Рога, где среди бела дня похитили мужчину, произошло еще одно ЧП. В результате взрыва в салоне легкового автомобиля был ранен мужчина.
Инцидент произошел днем в одном из дворов по улице Соборности. Травмировался 32-летний мужчина. Пострадавшего госпитализировали. Как выяснилось, причиной взрыва стало неаккуратное обращение с электродетонатором.
Во время осмотра вещей потерпевшего у него нашли 200-граммовую тротиловую шашку, которую изъяли и направили на экспертизу.
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Напомним, ранее в Днепре прогремел взрыв в припаркованной машине Hyundai. Это случилось прямо на глазах хозяина авто. Мужчина подошел к машине, когда раздался взрыв. Он не получил травм, а у автомобиля вылетели подушки безопасности и лопнули колеса.24
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