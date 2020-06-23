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Происшествия

Премию Дарвина этому парню: 20-летнего боевика задержали с полным пакетом «документов ДНР»

13:37 23 июня 2020
Боевик

На Донбассе при попытке пересечь КПВВ задержали боевика из так называемого 4-го батальона теробороны 1-го корпуса «ДНР». Он ехал с полным пакетом документов, свидетельствующих о службе в рядах незаконных вооруженных формирований.

Как сообщает в своем Facebook журналист Юрий Бутусов, 20-летний житель Донецка Сергей Любецкий, «военнослужащий 1-го армейского корпуса ВС РФ на Донбассе», попытался пересечь КПВВ в первый же день после открытия пропуска с ОРДО через линию разграничения на Донбассе.

Теперь боевиком занимается контрразведка СБУ.

«Все-таки льготы для абитуриентов с оккупированных территорий должны сопровождаться проверкой СБУ», — иронизирует Юрий Бутусов.

Ранее сообщалось, что на Луганщине бывший военный собирался взорвать госпиталь и сбежать в «ЛНР».

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