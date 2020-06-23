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Украина

"Побег из ада": в сети обсуждают фото очередей на КПВВ "Еленовка"

10:40 23 июня 2020
очередь

В понедельник, 22 июня, на линии разграничения на Донбассе возобновил работу КПВВ «Новотроицкое», который закрывался на время жесткого карантина. Сразу же на блокпосту так называемой «ДНР» появились огромные очереди, желающих выехать на подконтрольную украинскую территорию.

«Власти» так называемой «ДНР» объявили, что с 22 июня на КПВВ «Еленовка» будут пропускать всех желающих выехать. Люди заранее занимали очереди и ночевали в степи в надежде покинуть пределы «республики».

Однако представители оккупационных администраций не спешили с пропуском. Они устроили на своей «таможне» снятие отпечатков пальцев у всех выезжающих. Также брали расписку о невозможности возвращении в «республику» вне гуманитарных коридоров.

Пожилые люди, родители с маленькими детьми часами находились на жаре, надеясь проехать. Удалось это в первый день далеко не всем.

В сети показали длинные вереницы машин на выезд из ОРДО. К слову, жители оккупированных территорий не только возмущались «таможенниками» «республики», но и отмечали работу украинских пограничников, которые пропустили людей из «серой» зоны, куда они попали из-за проволочек со стороны «ДНР».
Вероятно, боевики надеялись продемонстрировать «неспособность Киева действовать в интересах граждан», но их попытка провалилась.

По информации Госпогранслужбы, уже после окончания работы к КПВВ «Новотроицкое» из «серой зоны» пришли более 100 человек. По приказу командующего ООС оформление людей продолжили до 9 часов вечера до последнего человека.

Во вторник КПВВ «Новотроицкое» начал свою работу в 7:00 и будет проводить пропуск людей до 18:00.

Напомним, с 10 июня на Донбассе действовали два КПВВ — «Станица Луганская» и «Марьинка». Оккупационные войска постоянно блокировали пропуск людей через пункты пропуска на линии разграничения.

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