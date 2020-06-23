Скандал вокруг гибели щенков на борту самолета МАУ получил продолжение

Происшествия

После того, как во время рейса авиакомпании МАУ в Торонто на борту самолета погибли 38 щенков, а полиция начала расследование, в «Междуанародных авиалиниях Украины» заявили об отстранении руководителя Дирекции по грузовым перевозкам и логистике.

В МАУ также сообщили о начале собственного служебного расследования и об эмбарго на перевозку животных воздушными судами B767 с 19 июня 2020 года.

«Общее количество животных на рейсе составил 559 собак и 89 котов, которые были размещены в 337 клетках. Размещение животных в клетках более одного разрешается, если животные могут свободно двигаться и перемещаться», — заявили в компании.

При этом в МАУ добавили, что «состояние животных во время перелета обусловлено большим количеством факторов, в том числе условиями транспортировки и хранения животных к передаче авиакомпании от грузоотправителей».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», с февраля этого года авиакомпания МАУ изменила правила перелета пассажиров с домашними животными в салоне. Разрешенный вес животного возрос с 8 до 10 килограмм. Новшество распространяется на собак и кошек, которых должны перевозить в контейнерах размером 55×40×20 см.



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