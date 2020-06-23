26.55 / 26.75 29.67 / 30.08
Киев: +24
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Скандал вокруг гибели щенков на борту самолета МАУ получил продолжение

13:42 23 июня 2020
На рейсе МАУ погибли 38 щенков

После того, как во время рейса авиакомпании МАУ в Торонто на борту самолета погибли 38 щенков, а полиция начала расследование, в «Междуанародных авиалиниях Украины» заявили об отстранении руководителя Дирекции по грузовым перевозкам и логистике.

В МАУ также сообщили о начале собственного служебного расследования и об эмбарго на перевозку животных воздушными судами B767 с 19 июня 2020 года.

«Общее количество животных на рейсе составил 559 собак и 89 котов, которые были размещены в 337 клетках. Размещение животных в клетках более одного разрешается, если животные могут свободно двигаться и перемещаться», — заявили в компании.

При этом в МАУ добавили, что «состояние животных во время перелета обусловлено большим количеством факторов, в том числе условиями транспортировки и хранения животных к передаче авиакомпании от грузоотправителей».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», с февраля этого года авиакомпания МАУ изменила правила перелета пассажиров с домашними животными в салоне. Разрешенный вес животного возрос с 8 до 10 килограмм. Новшество распространяется на собак и кошек, которых должны перевозить в контейнерах размером 55×40×20 см.

405

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Боевик

Премию Дарвина этому парню: 20-летнего боевика задержали с полным пакетом «документов ДНР»

обвал дома в Одессе

Обвал жилого дома в Одессе: момент происшествия попал на видео

ДТП на трассе Киев&nbsp;— Чоп

Страшное ДТП на Львовщине: двое погибших, двое – в реанимации (фото)

На рейсе МАУ погибли 38 щенков

Скандал вокруг гибели щенков на борту самолета МАУ получил продолжение

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер