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Общество и люди

В МАУ пошли на уступки авиапассажирам с животными: что изменится

16:35 10 февраля 2020 109
Пассажир самолета с котом
Инф. «ФАКТОВ»

С 12 февраля авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» меняет правила перелета с домашними животными. Так, норму провоза животных в салоне (пассажирам, которым это необходимо для эмоциональной поддержки) увеличили с 8 до 10 кг. Напомним, «ФАКТЫ» советовали, как пассажиру правильно подготовиться к авиаперелету с домашним питомцем.

Новшество распространяется на собак и кошек, которых должны перевозить в контейнерах размером 55×40×20 см. При этом контейнер должен быть просторным, чтобы животное «имело возможность стоять, свободно поворачиваться и естественно лежать».

Заказать и согласовать путешествие любимца следует минимум за 24 часа до вылета, уточнили в авиакомпании.

Условия путешествий служебных животных, сопровождающих пассажиров с ограниченной мобильностью или нарушениями зрения/слуха, а также собак-помощников сотрудников государственных органов и команд спасателей остаются неизменными — никаких ограничений веса и размеров; бесплатный провоз при условии предоставления документов, подтверждающих специализацию.

На борту МАУ могут одновременно путешествовать:

  • на дальнемагистральных рейсах — 8 животных (в т.ч. 2 — в бизнес-классе, 1 — в премиум-эконом, 5 — в экономическом);
  • на ближне- и среднемагистральных рейсах — 4 животных (1 — в бизнес классе, 4 — в экономическом).

Напомним, в 2019 году авиакомпания ввела плату за смену места в салоне самолетов, а также разрешила пассажирам заказывать перевозку в салоне не более одной дополнительной вещи.

Фото mix.tn.kz

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