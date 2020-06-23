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Украина

Мужчина обстрелял компанию отдыхающих на берегу моря в Одессе (фото)

14:27 23 июня 2020
Ружье

В понедельник, 22 июня, на побережье Одессы предположительно из охотничьего оружия обстреляли компанию отдыхающих. Два человека получили ранения. В этот же день произошла стрельба в жилом районе Мукачево.

Как сообщает Нацполиция Одесской области, компания молодежи в возрасте от 16 до 19 лет отмечала день рождения. В это время 56-летний житель одного из дачных домов дважды выстрелил в их сторону. В результате двое парней обратились за медицинской помощью с ранениями ног и рук.

Полиция быстро задержала злоумышленника. За хулиганство с применением оружия подозреваемому грозит до семи лет лишения свободы. Сейчас проводится расследование.

Ранее сообщалось, что обнародованы результаты комплексной судмедэкспертизы мужчины, подозреваемого в убийстве в Житомирской области семерых нацгвардейцев.

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