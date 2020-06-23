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В Мукачево устроили стрельбу из автомата возле жилого дома: первые детали происшествия (фото, видео)
Вечером в понедельник, 22 июня, в Мукачево неизвестные устроили стрельбу в жилом районе. Две недели назад в Николаеве на остановке расстреляли двух мужчин.
В Мукачево стреляли на улице Верди вблизи многоквартирного дома № 6 из автоматического оружия около 22:00, передает Mukachevo.net.
По предварительной информации, стрелки передвигались на темно-зеленом Jeep Grand Cherokee иностранной регистрации. Стрелял мужчина приблизительно 60 лет. Из особых примет очевидцы запомнили усы.
По источникам издания, владелец автомобиля, на котором передвигался стрелок уже установлен, но он продал автомобиль около года назад.
В районе стрельбы нашли 7 гильз калибра 5.45. Во время стрельбы на улицы находилось много людей, в том числе и дети.
На месте происшествия работали полицейские. Информации о жертвах и пострадавших нет.
Напомним, в конце мая в Броварах под Киевом произошла перестрелка между перевозчиками, которые не поделили пассажиропотоки. В «разборках» принимали участие сотрудники киевских охранных фирм и приезжие из Винницы. Позже полиция задержала часть стрелков.42
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!