Лучший теннисист мира Джокович заразился коронавирусом (фото)

Спорт

Первая ракетка мира Новак Джокович, в начале апреля пожертвовавший один миллион евро на борьбу с коронавирусом, вместе со своей женой Еленой сдали положительные тесты на COVID-19.

После того, как стало известно о заражении нескольких теннисистов, принимавших участие в организованном сербом турнире Adria tour, Новак и сам решил пройти тест. «Сразу после прибытия в Белград мы отправились на тестирование. У меня и у Елены положительные результаты. У детей отрицательные», — подтвердил Джокович информацию ежедневному сербскому таблоиду Kurir.

Также Новак отметил, что никаких симптомов ни он, ни его жена не имеют, а результаты тестов их детей оказались негативными.

Джокович заразился COVID-19 вместе с женой Еленой

Напомним, по инициативе Новака Джоковича в минувшие выходные в сербском Белграде и хорватском Задаре был организован благотворительный турнир Adria tour, в котором приняли участие сильнейшие теннисисты мира. Первым о заражении коронавирусом заявил болгарин Григор Димитров, после него положительные тесты сдали серб Виктор Троицки со своей беременной женой. Также не смогли уберечься от опасного вируса хорват Борна Чорич, тренер Димитрова немец Кристиан Грох, а также тренер по фитнесу самого лучшего теннисиста мира Марко Паники.

«Все, что мы делали в прошлом месяце, было от чистого сердца и с искренними намерениями. Наш турнир носил благотворительный характер с целью помочь теннисистам в регионе, предоставить им условия для игры, заработать и, таким образом, преодолеть этот трудный период. Также нашей целью было помочь благотворительным организациям и тем, кто наиболее в них нуждается, и я рад, что большое количество людей присоединилось к этой инициативе. В последнее время действие вируса ослабело, и я считаю, что все условия безопасности были соблюдены. При этом чрезвычайно сожалею о каждом отдельном случае заражения. Я следую заявлениям врачей и надеюсь, что число инфицированных не увеличится. Уверен, все будет хорошо. Я останусь в изоляции на протяжении следующих 14 дней и повторю тест через пять дней», — сказал Новак Джокович в своем заявлении.

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