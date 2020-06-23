Происшествия

Жуткая трагедия на базе отдыха в курортной Кирилловке: полиция начала расследование

В Запорожской области полиция завела дело по факту гибели 6-летнего мальчика в бассейне одной из баз отдыха в курортной Кирилловке, где годом ранее произошла подобная трагедия с трехлетним малышом.

По информации областного главка Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, смертельное ЧП произошло 20 июня — сотрудники базы нашли в бассейне мальчика без сознания. Они пытались оказать ему первую помощь, но безуспешно. Медики констатировали смерть ребенка.

Тем временем издание «Местные вести» сообщает, что по данным экспертов, смерть шестилетнего жителя Днепропетровской области наступила в результате асфиксии — он утонул.

Сообщается, что уголовное производство открыто по признакам п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство малолетнего ребенка, с дополнительной квалификацией «несчастный случай») и ст. 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство). Идет досудебное расследование.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Желтых Водах Днепропетровской области в реке Желтая нашли тело мальчика. Школьник отдыхал с друзьями, а потом пошел купаться и исчез из веду приятелей. Его искали два дня.

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