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Украина

Баланс доверия Зеленскому впервые ушел в "минус", — данные соцопроса

16:51 23 июня 2020
Зеленский

Социологические исследования, которые провел Центр социальный мониторинг, показали, что баланс доверия — не доверия действующему президенту Украины Владимиру Зеленскому ушел в «минус». Ранее сообщалось, что рейтинг Зеленского упал ниже 40 процентов.

Эксперты центра предлагали респондентам определиться с уровнем доверия — не доверия к государственным институциям, а также к президенту страны. В основном, баланс оказался негативным. Правда, за одним лишь исключением — украинцы по-прежнему больше доверяют Вооруженным Силам Украины.

Также исследования показали, что выросло количество сторонников проведения досрочных президентских выборов.

Исследования проводились 10−19 июня 2020 года методом личного интервью по месту жительства респондентов. В опросе приняли участие 3037 человек. Стандартное отклонение — 1,1−1,9 процентов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», генеральный директор Киевского Международного института социологии, профессор Киево-Могилянской Академии Владимир Паниотто связал падение рейтинга Владимира Зеленского с тем, что страна не изменила курс на интеграцию с Евросоюзом. По его мнению, разочаровавшиеся в Зеленском были больше склонны к движению в сторону России.

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Баланс доверия Зеленскому впервые ушел в "минус", — данные соцопроса

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