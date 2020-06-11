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Украина

Рейтин Зеленского упал ниже 40%: опубликованы свежие данные

12:32 11 июня 2020
Зеленский

Если бы выборы президента проходили в конце мая-начале июня 2020 года, 25,7% украинцев проголосовали бы за действующего президента Владимира Зеленского. Неделю назад Зеленского поддержали бы 28,9% избирателей.

Такие данные обнародовал Киевский международный институт социологии на основании телефонного соцопроса с 24 по 31 мая.

Далее электоральные предпочтения населения идут в таком порядке: за Петра Порошенко проголосовали бы 11,1%, за Юрия Бойко — 9%, за Юлию Тимошенко — 6%, за Игоря Смешко -4,6%.

Анатолий Гриценко и Олег Ляшко набрали бы по 3%, Святослав Вакарчук — 2,1%, за Александр Вилкул — 1,4%.
У других кандидатов — в среднем 2,5%.

2,6% - вычеркнули бы все партии, испортили бы бюллетень,
16,2% - не определились, за кого голосовать,
1,6% - отказались отвечать на вопрос,
11,3% - сказали, что не будут голосовать на выборах.

Если рассчитать проценты по отношению к тем, кто определился с кандидатом, то 37,6% проголосовали бы за Владимира Зеленского, 16,2% - за Петра Порошенко, 13,2% - за Юрия Бойко, 8,7% - за Юлию Тимошенко, 6,8% - за Игоря Смешко.


Опрос был проведен Киевским международным институтом социологии методом CATI. Всего было опрошено 2000 респондентов, проживающих во всех областях Украины и в Киеве, кроме аннексированного Крыма и оккупированных частей Донецкой и Луганской областей.

Напомним, по результатам майского всеукраинского опроса общественного мнения относительно парламентских выборов, наибольшие шансы попасть в следующий состав украинского парламента получили бы партия «Слуга народа» (30,3%), «Оппозиционная платформа — За жизнь» (15,9%), «Европейская солидарность» (14,8%) и ВО «Батьківщина» (12,3%). Исследование проводил международный исследовательский центр BURI-Украина.

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