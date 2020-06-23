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Известный социолог объяснил причину падения рейтинга Зеленского
Президент Владимир Зеленский, который в последнее время теряет доверие своих избирателей, не меняет курс развития Украины, наоборот ориентация на ЕС возросла. А часть тех, кто голосовал за него на выборах, надеясь на переориентацию на РФ, стали избирателями Юрия Бойко.
Такое мнение в интервью изданию «Укринформ» озвучил генеральный директор Киевского Международного института социологии, профессор Киево-Могилянской Академии Владимир Паниотто.
Ученый отметил, что нынешнее руководство страны ориентировано на ЕС. А те 26 процентов, которые разочаровались в Зеленском, недовольны европейским курсом Украины.
«Поэтому они более пессимистичны. Они понимают, что ориентация на союз с РФ вряд ли реализуется», — отметил Паниотто.
В тоже время, по его информации, возросло число людей, которые за независимый путь и внеблоковость. Эти люди также ориентированы на Россию, но не могут признать, что связь между Киевом и Москвой теряется.
Для Украины, которая находится между РФ и ЕС, отмечает ученый, — это реальный геополитический выбор, который она делала все это время.
Напомним, в «Слуге народа» по-своему объяснили падение рейтинга Зеленского. По мнению главы партии Александра Корниенко, из числа сторонников президента выпали самые нетерпеливые люди, которые не готовы второй год ожидать перемен к лучшему.
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