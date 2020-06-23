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Происшествия

Стихия добралась до Закарпатья: в регионе началось затопление населенных пунктов (фото, видео)

16:58 23 июня 2020
Наводнение

В Закарпатской области уходят под воду дома, с гор сходят селевые потоки. Особенно пострадал от стихии Раховский район. Ливни бушуют сразу в нескольких областях.

Как сообщает ГУ ГСЧС Украины в Закарпатской области, в пгт Ясиня подтопило 10 дворов и 40 подвальных помещений, также произошел перелив протяженностью 70 метров через автодорогу.

По информации издания «Mukachevo.net», река Тиса вышла из берегов, а с гор сходят селевые потоки.

Затопило также дорогу между Закарпатьем и Ивано-Франковском: в двух местах она разрушена и заблокирована. Крупногабаритные транспортные средства проехать по трассе пока не могут.

Ранее сообщалось, что во Львовской области из-за сильных ливней затопило около ста домов и хозяйственных построек. Высота подтоплений доходила до метра.

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