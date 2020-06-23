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Происшествия

Во Львовской области река вышла из берегов и затопила около сотни домов: фото и видео происшествия

14:27 23 июня 2020
Спасатели на катамаране

В Львовской области, как и на Буковине и в Прикарпатье, сильные ливни привели к подтоплению домов жителей Стрыйского района.

Как сообщают в областном управлении ГосЧС, в ночь на вторник, 23 июня, сильный ливень привел к разливу реки Туринка в районе села Заречное — в населенном пункте были подтоплены порядка сотни жилых домов и более ста хозпостроек. Высота подтоплений достигала метра, однако к утру уровень воды спал.

На месте ЧП работали правоохранители и спасатели, помогавшие местным жителям. Так, были спасены трое людей. Одна из спасенных обращалась за помощью к медикам — у женщины был шок.

Водителей просят временно воздерживаться от поездок по дорогам в районе стихийного бедствия.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Черновицкой и Ивано-Франковской областях ожидаются сильные ливни — уровень опасности повышен до красного. А жителей Черновцов предупредили о возможной эвакуации.

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