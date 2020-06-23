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Ким Кардашьян поразила фанатов неправдоподобно тонкой талией в своем видео
Американская модель, телезвезда и бизнес-леди Ким Кардашьян, которая не экономит на своей внешности, опубликовала в соцсети Instagram видеоролик, поразивший фанатов. 39-летняя мать четверых детей снялась утянутой в телесного цвета корсет от дизайнера Mr Pearl — настолько сильно, что ее талия кажется просто неправдоподобно тонкой.
Just found this in my phone from my special trip to London last year to meet w Mr. Pearl. I wore a corset like this for the Met Ball for my @manfredthierrymugler Camp look but the corset was misplaced that night ️ and I want it so badly preserved for my archive that I flew to London to have another made for the archive. We also might have started making a few more looks including my special 40th bday look. Cant wait to show you the LOOKSSSS weve been cooking up
«Я надевала похожий корсет во время Met Gala для образа от Thierry Mugler, но той ночью корсет был утерян. Однако я так сильно хотела его сохранить, что вернулась в Лондон и заказала такой же», — подписала видео Кардашьян.
«О Боже, это выглядит пугающе», «Ты можешь дышать? Мне даже смотреть на это некомфортно», «Куда она подевала свои внутренние органы?», «Итак, у тебя, оказывается, отсутствуют ребра» — писали в комментариях. Некоторые просили не подавать пример молодым девушкам, пропагандируя нереалистичные и нездоровые идеалы.
Ранее Ким признавалась, что в корсете и платье от Thierry Mugler на балу Met Gala она не могла сидеть и ходить в туалет. Ей пришлось брать специальные уроки — как правильно дышать в корсете. А, когда она его наконец сняла, на теле остались глубокие вмятины.
Ранее «ФАКТЫ» читали — «Вся кожа болит»: Ким Кардашьян показала, каких трудов ей стоило втиснуться в костюм из латекса.5
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