Ким Кардашьян поразила фанатов неправдоподобно тонкой талией в своем видео

Гламур

Американская модель, телезвезда и бизнес-леди Ким Кардашьян, которая не экономит на своей внешности, опубликовала в соцсети Instagram видеоролик, поразивший фанатов. 39-летняя мать четверых детей снялась утянутой в телесного цвета корсет от дизайнера Mr Pearl — настолько сильно, что ее талия кажется просто неправдоподобно тонкой.

«Я надевала похожий корсет во время Met Gala для образа от Thierry Mugler, но той ночью корсет был утерян. Однако я так сильно хотела его сохранить, что вернулась в Лондон и заказала такой же», — подписала видео Кардашьян.

«О Боже, это выглядит пугающе», «Ты можешь дышать? Мне даже смотреть на это некомфортно», «Куда она подевала свои внутренние органы?», «Итак, у тебя, оказывается, отсутствуют ребра» — писали в комментариях. Некоторые просили не подавать пример молодым девушкам, пропагандируя нереалистичные и нездоровые идеалы.

Ранее Ким признавалась, что в корсете и платье от Thierry Mugler на балу Met Gala она не могла сидеть и ходить в туалет. Ей пришлось брать специальные уроки — как правильно дышать в корсете. А, когда она его наконец сняла, на теле остались глубокие вмятины.

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