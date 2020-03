Стиль жизни

Светская львица, модель и телезвезда Ким Кардашьян, которая ранее демонстрировала, как она умудрилась надеть нереально узкое платье, опубликовала еще одно видео, наглядно доказывающее, что красота требует жертв.

В анонсе нового выпуска реалити-шоу Keeping Up With The Kardashians («Семейство Кардашьян») американская красотка показала, с каким трудом она втискивается в облегающий костюм из латекса от Balmain. В этой тяжелой миссии ей помогает персонал во главе со стилисткой Марни Сенофонте. Этот наряд 39-летняя Кардашьян надевала на одно из мероприятий в рамках недавней Недели моды в Париже. Всего Ким продемонстрировала в столице Франции несколько латексных комплектов от Balmain.

«Черт, кожа болит… Я чувствую, что потянула мышцу в плече… Эта чертова Неделя моды!», — говорит Ким, натягивая плотный материал на свои конечности. А ее старшая сестра, 40-летняя Кортни Кардашьян, которая уже успела надеть аналогичный наряд, предупреждает Ким, что в туалет она ходить не сможет — придется терпеть, если что.

После того, как Ким все же удается натянуть на себя топ и брюки, она хватает бутылку воды. А ее стилист шутит, что Кардашьян нужны электролиты — после того, как она столько потела.

