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«Вся кожа болит»: Ким Кардашьян показала, каких трудов ей стоило втиснуться в костюм из латекса (видео)
Светская львица, модель и телезвезда Ким Кардашьян, которая ранее демонстрировала, как она умудрилась надеть нереально узкое платье, опубликовала еще одно видео, наглядно доказывающее, что красота требует жертв.
В анонсе нового выпуска реалити-шоу Keeping Up With The Kardashians («Семейство Кардашьян») американская красотка показала, с каким трудом она втискивается в облегающий костюм из латекса от Balmain. В этой тяжелой миссии ей помогает персонал во главе со стилисткой Марни Сенофонте. Этот наряд 39-летняя Кардашьян надевала на одно из мероприятий в рамках недавней Недели моды в Париже. Всего Ким продемонстрировала в столице Франции несколько латексных комплектов от Balmain.
«Черт, кожа болит… Я чувствую, что потянула мышцу в плече… Эта чертова Неделя моды!», — говорит Ким, натягивая плотный материал на свои конечности. А ее старшая сестра, 40-летняя Кортни Кардашьян, которая уже успела надеть аналогичный наряд, предупреждает Ким, что в туалет она ходить не сможет — придется терпеть, если что.
После того, как Ким все же удается натянуть на себя топ и брюки, она хватает бутылку воды. А ее стилист шутит, что Кардашьян нужны электролиты — после того, как она столько потела.
Ранее «ФАКТЫ» публиковали эксклюзивное интервью Ким Кардашьян: Не думаю, что селфи в бикини могут помешать моей юридической деятельности, — Ким Кардашьян.
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