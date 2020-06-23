Политика

«Не работали в полную силу»: нардепов могут лишить летнего отпуска

В Верховной Раде рассмотрят возможность отмены летнего отпуска в августе. Это связано с необходимостью принятия неотложных законопроектов.

Как заявила нардеп из фракции «Слуга народа» Ирина Верещук в эфире телеканала 112 Украина, парламент летний отпуск находится под вопросом.

«Согласно графику, у нас в августе отпуск, но мы были на карантине. И, действительно, не работали в полную силу», — сказала она

Верещук поддерживает работу народных избранников без отпуска, а окончательно определиться по этому вопросу должны аппарат и спикер парламента.

«Думаю, что решение будет принято, и мы будем работать», — отметила Верещук.

По словам нардепа, ожидается рассмотрение многих законопроектов.

Ранее сообщалось, что народный депутат из фракции «Слуга народа» предложила узаконить в Верховной Раде «женскую квоту».

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