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Украина

Нардеп от «Слуги народа» озадачила украинцев странной идеей о женской квоте в Раде

15:03 22 июня 2020
В Раде

Народный депутат Роксолана Пидласа, которая входит во фракцию «Слуга народа», вместе с коллегами подала заявку в избирательное законодательство, которая предусматривает так называемую «женскую квоту» до 50%.

«Среди народных депутатов в основном — мужчины. Хотя в ΙΧ созыве рекордное количество депутаток за все время существования украинского парламента 87 или чуть более 20% от всего состава», — написала Пидласа в своем Facebook.

Она объясняет, что поданный законопроект предусматривает при формировании избирательных списков увеличение «женской квоты» до 50%.

«В общем, квоты, которые мы предлагаем не только о выборах, как таковых. Это толчок к развитию женского лидерства. После того, как проект закона примут, партии вынуждены будут искать талантливых и профессиональных женщин на местах, которые хотели бы пойти в политику и вкладывать в их развитие. Это определенный социальный трамплин, который мы запускаем», — подчеркнула нардеп.

В комментариях пользователи критически высказались по поводу возможного новшества:

Ранее сообщалось, что Пидласа оконфузилась с отчетом о поездке на Всемирный экономический форум в Давосе.

Фото: Facebook/Пидласа

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