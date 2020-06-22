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Зеленский внес в Раду неотложный законопроект о судебной реформе
Президент Владимир Зеленский внес в украинский парламент законопроект о судоустройстве и статусе судей. Глава государства определил законопроект № 3711 как неотложный. Ранее он внес на рассмотрение законопроект о референдуме.
Как информирует сайт Верховной Рады, документ зарегистрировали в понедельник, 22 июня. Проект президента предусматривает изменения в законе «О судоустройстве и статусе судей», а также в некоторых законах относительно деятельности Верховного суда и органов судейского управления.
Законопроект определяет порядок зачисления судей в штат Верховного суда и порядок формирования Высшей квалификационной комиссии судей Украины, меняются процедуры осуществления дисциплинарного производства в отношении судьи.
На сайте Верховной Рады пока не опубликованы текст представления и сопроводительные документы.
Ранее сообщалось, что одна из «слуг народа» предложила ввести в Раде женскую квоту.
Фото: Офис президента112
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