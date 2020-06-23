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Украина

Без банкетов и детских комнат: киевским ресторанам разрешили принимать посетителей

18:33 23 июня 2020
Заведение на карантине

В Киеве, вслед за официальным открытием пляжного сезона, получили возможность принимать посетителей внутри помещений заведения общественного питания — это следует из распоряжения КГГА от 22 июня.

Но пока заведениям запрещается открывать детские комнаты, а банкеты они могут проводить только для клиентов числом до десяти человек. Также запрещено открывать буфеты самообслуживания и готовить пищу на открытых кухнях.

В заведения не будут пускать людей с повышенной температурой либо признаками ОРВИ.

Все сотрудники должны обслуживать гостей в масках и перчатках, а гости — заходить в заведение и передвигаться по нему в маске.

Ранее сообщалось, что в Минздраве рассказали, какое число гостей допускается приглашать на свадьбу во время карантина.

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