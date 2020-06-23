Мир

Больше десяти не собираться и никакого алкоголя: Португалия вынуждена ужесточить карантин

В столице Португалии Лиссабоне наблюдают новый всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией. С 23 июня в Лиссабоне и ближайших четырех муниципалитетах введены строгие ограничения в попытке сдержать эпидемию.

Магазины в португальской столице должны будут закрываться не позднее 20.00. Жителям города запрещено собираться группами более 10 человек (ранее разрешалось до 20 людей). Вне закона будет распитие алкоголя в общественных местах. Исключение сделано лишь для лицензированных баров и ресторанов, но и там продажа спиртного разрешается лишь до 20.00.

Ограничить ночную жизнь в Португалии решили из-за недавнего случая в регионе Алгарве, где молодежная компания организовала вечеринку, после которой около 90 человек слегли с симптомами коронавирусной инфекции. А в курортном городке Кашкайш вечеринка на пляже собрала около тысячи гостей. Организаторов мероприятия винят в грубом нарушении правил карантина.

Напомним, коронавирусную инфекцию подозревали в том числе и у президента Португалии. Несмотря на отсутствие симптомов, Марселу Ребелу ди Соуза решил добровольно две недели соблюдать карантин.

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