Происшествия

Банду, специализировавшуюся на отъеме квартир под Киевом, возглавляла женщина (фото)

В Киевской области задержали организатора и участников преступной группировки — они занимались подделкой документов на квартиры и незаконной продажей недвижимости. Ранее в столице засняли на видео банду невероятно наглых воров-домушников.

Как сообщает пресс-служба МВД, злоумышленники выбирали квартиры в столице и области, владельцы которых умерли либо вели антисоциальный образ жизни. Затем банда мошенническим путем присваивала недвижимость. При этом настоящих хозяев жилья насильно вывозили в другое место, где удерживали до продажи квартиры.

Члены банды подделывали документы на недвижимое имущество, необходимые для дальнейшей продажи. Группировку возглавляла женщина, которая получала средства от продажи квартир и распределяла их между членами банды.

Задержаны организатор и семь человек, входивших в банду. При обысках у них обнаружены оружие, патроны, несколько десятков печатей, документы на недвижимость. Установлены факты незаконного завладения пятью квартирами.

О фактах уголовных правонарушений граждан просят сообщать управлению стратегических расследований в Киевской области Нацполиции по телефону +38 (044) 271-62-60 .

Ранее разоблачили банду, которая обворовывала грузовики на ходу, причем в нее входили женщины.

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