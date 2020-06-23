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Банду, специализировавшуюся на отъеме квартир под Киевом, возглавляла женщина (фото)
В Киевской области задержали организатора и участников преступной группировки — они занимались подделкой документов на квартиры и незаконной продажей недвижимости. Ранее в столице засняли на видео банду невероятно наглых воров-домушников.
Как сообщает пресс-служба МВД, злоумышленники выбирали квартиры в столице и области, владельцы которых умерли либо вели антисоциальный образ жизни. Затем банда мошенническим путем присваивала недвижимость. При этом настоящих хозяев жилья насильно вывозили в другое место, где удерживали до продажи квартиры.
Члены банды подделывали документы на недвижимое имущество, необходимые для дальнейшей продажи. Группировку возглавляла женщина, которая получала средства от продажи квартир и распределяла их между членами банды.
Задержаны организатор и семь человек, входивших в банду. При обысках у них обнаружены оружие, патроны, несколько десятков печатей, документы на недвижимость. Установлены факты незаконного завладения пятью квартирами.
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