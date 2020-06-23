Рождество Иоанна Предтечи у католиков: как отмечают праздник в разных странах

Общество и люди

24 июня христиане, живущие по западной традиции, отмечают Рождество святого Иоанна, Предтечи и Крестителя Господня. Праздник установлен в память об описанных в Евангелие от Луки событиях, связанных с рождением этого одного из самых почитаемых христианских святых.

(Как католики отмечают Праздник Непорочного Сердца Девы Марии, читайте здесь.)

Иоанн Предтеча появился на свет у престарелых родителей — праведных Захарии и Елисаветы. Еще до его рождения Архангел Гавриил сказал Захарии, что его сын «будет велик пред Господом». И действительно, роль Иоанна в истории спасения человечества была неизмерима. Он стал Пророком, Предтечей и Крестителем, призывая людей к покаянию и совершая крещение их водой реки Иордан, говоря о близости Царства Небесного и скором явлении миру Мессии. Именно Иоанн стал Крестителем Иисуса, прямо указав на него как на Спасителя. Иоанн Креститель прожил героическую, жертвенную жизнь. Он не уставал служить Господу и бесстрашно обличать грехи и преступления людей, за что и принял от них мученическую смерть. Сам Иисус Христос сказал о нем: «Он был светильник, горящий и светящий».

История праздника

Первые упоминания о празднике Рождества Иоанна Крестителя относятся приблизительно к III веку. А некоторые посвященные этому празднику проповеди известных церковных деятелей, живших в IV веке (например, святого Иоанна Златоуста, святого Амвросия и святого Августина), дошли до наших дней. А в V веке этот праздник уже даже упоминался в литургическом календаре Северо-Африканской церкви.

В наше время праздник Рождества святого Иоанна, с древности отмечавшийся практически во всей Европе, в Католической церкви имеет высший статус — торжество. Во многих странах он является государственным праздником. И в каждой стране имеет свои традиции празднования. Вот только некоторые из них.

Как празднуют в разных странах

В Германии День Иоанна Крестителя носит название Gehane и официально является выходным. По традиции, которая сохранилась с давних времен до наших дней, в этот праздник зажигаются костры и колеса, закрепленные на шестах. Как правило, это делается на возвышенных местах. Колеса потом скатывают с горы, символизируя этим поворот солнца на зиму.

По поверью, огонь и дым в этот день приобретают особые целительные качества. Как, впрочем, и травы, а также цветы, собранные в эту ночь, и вода — они тоже обладают чудодейственной силой.

Повсеместно проходят праздничные мероприятия. Костры горят даже на площадях Берлина и других городов, а небо расцвечено фейерверками. Но очень многие жители городов предпочитают все-таки отмечать этот праздник на природе. Молодежь прыгает парами через костер (этот ритуал считается очищающим), загадывая при этом желания. Как и в древности, девушки гадают на женихов, пуская на воду сплетенные из свежих цветов и трав венки. Венки из цветов, собранных в этот день, принято вешать потом на двери домов и между рамами окон, выходящих на улицу. А травы в течение года используют в лечебных целях.

Болгары называют этот праздник Еньовдень, считая его самым сильным в году. В деревнях принято встречать восход солнца в Еньовдень на берегах рек и озер, чтобы увидеть, как светило «играет», «купаясь в воде». Собирают на рассвете Дня Иоанна Крестителя лечебные травы и цветы, которые болгары тоже считают особо целительными. Из собранных цветов плетут большой венок, сквозь который проходят, чтобы быть здоровыми и счастливыми. А затем устраивают обряд «Еньова буля». Так называют маленькую девочку-сироту, которую девушки наряжают, повязывая ей головку красной косынкой. Распевая песни о богатом урожае и благополучии и сменяя друг друга, малышку несут на плечах вокруг деревни, после чего возвращаются в деревню, чтобы исполнить там танец хоро. А потом у кого-нибудь из девушек дома совершается обряд «Лада» (это делается только три раза в году — на рождественские святки, весной в Гергьовдень и на Рождество Предтечи). В ведерко с водой из родника (ее набирают обязательно в полном молчании) каждая девушка опускает какой-то свой предмет (это может быть кольцо или букетик), а «еньова-буля» достает эти предметы из ведерка и возвращает хозяйкам с пожеланиями-предсказаниями.

Своеобразно отмечают Рождество Иоанна Предтечи католики Филиппин. Например, в деревне Бибиклат, воздавая дань традиции, возникшей в 1945 году, собираются сотни паломников, чтобы почтить память святого Иоанна. На рассвете они обмазываются грязью и обматываются сухими листьями банана. Банановые листья символизируют рубище Пророка, а грязь используется в память о том, как выжившие в войне филиппинцы, катаясь по земле, благодарили Иоанна Крестителя за его заступничество и свое спасение. В таком виде верующие отправляются на службу, причащаются и слушают проповедь священника.

На Филиппинах повсеместно проходят в этот день праздничные фестивали, во время которых исполняется еще одна традиция праздника: как бы в подражание крещению, проводимому святым Иоанном, обливают друг друга водой. Причем для этого действа используется всё, что есть под рукой, — от небольшой бутылки с водой до пожарного шланга.

Расцвечены огнями, кострами и фейерверками в День празднования Рождества Иоанна Предтечи и все населенные пункты Португалии. Здесь очень популярны факельные шествия — с огнями верующие ходят и на общие молебны в часовни. В каждой местности есть свои особенности празднования. Например, Мадейра известна потрясающе красивыми фейерверками. А Азорские острова, которые буквально пылают кострами и разноцветными огнями, славятся еще и красочными процессиями.

Особо торжественно отмечается этот праздник в древнем городе Брага, который в Португалии считается религиозным центром: в начале XVI века он получил статус города архиепископов. Здесь отмечать Рождество Крестителя начинают уже 23 июня. В ночь на 24 июня в роскошно украшенный к празднику город сходятся сельские жители. Они идут пешком, играя на старинных музыкальных инструментах. Жители собираются на берегу местной реки Эшти, в парке и на главном проспекте города, где проходят театрализованные представления, посвященные Крещению Господнему. Утром и днем по улицам Браги проезжают красиво раскрашенные платформы с огромными фигурами пастухов и царя Давида. Везде проходят концерты и ярмарки.

Праздник в Браге

И по всей Португалии этот праздник наполнен радостью и весельем. Любят португальцы и попрыгать через костры, и пошутить. Например, вместо приветствия постучать знакомым и незнакомым людям по головам игрушечным пластмассовым молоточком или пучком лука-порея.

С большим размахом проходит празднование Рождества Иоанна Крестителя в Италии. Здесь Святого Иоанна называют Сан-Джованни Баттиста и некоторые города и общины Италии считают его своим покровителем.

Например, своим патроном Сан-Джованни Батиста считает морской город Генуя. Здесь традиция зажигать огни, освящающие ночь накануне праздника Иоанна Крестителя, известна с XI века. И в наше время в канун торжества в полночь все собираются на площади Маттеотти, где зажигается огромный костер.

С 1391 года у генуэзцев возникла традиция отдавать защиту кораблей от морских бурь под покровительство Иоанна Крестителя. А еще раньше, с 1327 года, когда Иоанн Креститель был объявлен покровителем этого города, начали совершать ритуал освящения моря архиепископом Генуи. И ныне, как и в давние времена, в День Рождества Иоанна Предтечи от собора Сан Лоренцо в Старый Порт совершается торжественный крестный ход с участием старейших братств, представители каждого из которых несут по огромному распятию. Затем кардинал совершает ритуал освящения моря и города.

Со средних веков считают Предтечу своим покровителем и жители Флоренции. Святой Иоанн был даже изображен на городской валюте — флорине. Утром в день праздника здесь с площади Синьории начинается исторический парад, который движется в направлении Флорентийского Баптистерия (это одно из самых важных культовых сооружений города, посвященное его покровителю — святому Иоанну). Завершается крестный ход подношением церковных свечей в честь Крестителя. Затем проходит торжественная месса с обнажением мощей святого.

А во второй половине дня все отправляются на финал исторического флорентийского футбола (Calcio Storico Florentino) — традиция, восходящая к XV веку. Он проходит в самом сердце Флоренции, на площади Санта Кроче, и представляет собой агрессивную игру, сочетающую футбол, регби и борьбу. Участие в игре, которая начинается с крика: Viva Firenze! (Да здравствует Флоренция!), принимают представители четырех жилых кварталов города — Санта Кроче (синие), Сан-Джованни (зеленые), Санта-Мария Новелла (красные) и Санто-Спирито (белые).

Окончания матча плавно переходит в очередной парад. А заканчивается праздник роскошным фейерверком, полюбоваться которым собираются огромные толпы людей.

Является Сан-Джованни и святым покровителем коммуны Барано на острове Искья — части провинции Неаполь региона Кампания. На этом острове, как и по всей Италии, проходят праздничные мессы и шествия со статуями святого. А еще здесь исполняется старинный очень сложный ритуальный танец «Ндреццата. В городке Буонопане есть фолк-группа, участники которой досконально знают все па этого уникального танца, так как знания эти передаются от отца к сыну из поколения в поколение уже сотни лет.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали об истории и традициях праздника Святейшего Сердца Иисуса.

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