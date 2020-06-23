- 20:20 На Ровенщине активисты "Нацкорпуса" напали на нардепа от "Слуги народа": что произошло
- 20:16 Рождество Иоанна Предтечи у католиков: как отмечают праздник в разных странах
- 19:59 В Киеве в тройном столкновении с участием грузовика погибла женщина-водитель: фото с места ДТП
- 19:57 Сотни домов подтоплены, десятки мостов разрушены: спасатели показали масштабы бедствия в Западной Украине
- 19:48 «Не хватит денег»: промоутер рассказал о планах Усика установить уникальное достижение
- 19:22 В Минобразования разъяснили, должны ли медалисты проходить итоговую аттестацию
- 19:18 Банду, специализировавшуюся на отъеме квартир под Киевом, возглавляла женщина
- 19:15 Обыски в Одесском горсовете: чиновников подозревают в хищении 13 млн гривен при «покупке» е-учебников для школ
- 18:42 Больше десяти не собираться и никакого алкоголя: Португалия вынуждена ужесточить карантин
- 18:33 Без банкетов и детских комнат: киевским ресторанам разрешили принимать посетителей
- 18:06 Пятно нефти, вытекающей из танкера Delfi, расползается по пляжам Одессы
- 18:05 В Раде хотят в пять раз увеличить лимит на анонимный перевод денег
На Ровенщине активисты "Нацкорпуса" напали на нардепа от "Слуги народа": что произошло (видео)
В городе Березно Ровенской области произошли массовые столкновения. Случилось это, когда в город приехал депутат от «Слуги народа» Сергей Литвиненко, чтобы открыть свою общественную приемную. Одновременно на площади перед зданием собрались представители «Национального корпуса» и кричали «Выходи». Собравшиеся требовали, чтобы депутат вышел к ним и прояснил свою позицию по поводу выборов на Донбассе.
Очевидцы говорят, что депутат все-таки вышел к собравшимся, но его пытались забросать яйцами и камнями. Литвиненко после этого сел в автомобиль и уже собирался уезжать. Когда участники акции пытались помешать отъезду авто, появилась группа сторонников депутата. Кто-то бросил петарду, после этого охранявшая здание полиция жестко разогнала митинг, были слышны звуки стрельбы.
Видео содержит нецензурную лексику
Представители «Нацкорпуса» утверждают, что на мирный митинг напала группа так называемых «титушек» — молодых людей спортивной внешности, и именно эти лица бросили под ноги протестующим пиротехническое изделие.
В полиции пока не установили, кто принес на митинг пиротехнику. Изделие взорвалось, когда начальник областной патрульной полиции попытался оттолкнуть его ногой. Полицейский с травмами госпитализирован.
Также в полиции не отрицают, что при задержании применяли спецустройства и сделали предупредительные выстрелы. 15 участников митинга задержаны. Их доставили в местное отделение полиции для установления личности и дачи объяснений.
Напомним, недовольство у представителей «Нацкорпуса» вызвало желание Литвиненко представить Донбассу особый статус, а также позиция депутата по поводу местных выборов.152
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мама маленького мальчика так громко крикнула на всю улицу: «Брось каку!», что четыре мужика, оглядываясь, выбросили сигареты, а пятый шарахнулся от жены...