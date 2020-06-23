Происшествия

На Ровенщине активисты "Нацкорпуса" напали на нардепа от "Слуги народа": что произошло (видео)

В городе Березно Ровенской области произошли массовые столкновения. Случилось это, когда в город приехал депутат от «Слуги народа» Сергей Литвиненко, чтобы открыть свою общественную приемную. Одновременно на площади перед зданием собрались представители «Национального корпуса» и кричали «Выходи». Собравшиеся требовали, чтобы депутат вышел к ним и прояснил свою позицию по поводу выборов на Донбассе.

Очевидцы говорят, что депутат все-таки вышел к собравшимся, но его пытались забросать яйцами и камнями. Литвиненко после этого сел в автомобиль и уже собирался уезжать. Когда участники акции пытались помешать отъезду авто, появилась группа сторонников депутата. Кто-то бросил петарду, после этого охранявшая здание полиция жестко разогнала митинг, были слышны звуки стрельбы.

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Представители «Нацкорпуса» утверждают, что на мирный митинг напала группа так называемых «титушек» — молодых людей спортивной внешности, и именно эти лица бросили под ноги протестующим пиротехническое изделие.

В полиции пока не установили, кто принес на митинг пиротехнику. Изделие взорвалось, когда начальник областной патрульной полиции попытался оттолкнуть его ногой. Полицейский с травмами госпитализирован.

Также в полиции не отрицают, что при задержании применяли спецустройства и сделали предупредительные выстрелы. 15 участников митинга задержаны. Их доставили в местное отделение полиции для установления личности и дачи объяснений.

Напомним, недовольство у представителей «Нацкорпуса» вызвало желание Литвиненко представить Донбассу особый статус, а также позиция депутата по поводу местных выборов.

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