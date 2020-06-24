- 10:04 Использовали базы данных полиции: мошенники придумали хитрую схему обмана украинцев
- 09:59 Главарь «ДНР» Пушилин живет в захваченном у бизнесмена особняке: выяснились детали
- 09:59 Украина отказалась от квот на импорт минеральных удобрений
- 09:36 Умер бывший главный тренер «Карпат» Дячук-Ставицкий
- 09:31 Гигантское облако пыли из Сахары накрыло Карибы и приближается к США
- 09:24 Наводнение в Закарпатье: затопленные населенные пункты сняли с высоты птичьего полета
- 09:07 «Мариуполь» — «Ворскла»: где смотреть онлайн полуфинал Кубка Украины
- 09:06 Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)
- 08:59 Предлагают компенсацию за утечку персональных данных: украинцев предупредили о новой схеме мошенников
- 08:59 940 случаев за сутки: в Украине установлен новый коронавирусный антирекорд
- 08:55 Вайнона Райдер обвинила Мела Гибсона в антисемитизме и гомофобии
- 08:19 «Вонзил ногти мне в колено и угрожал»: Саакашвили рассказал о жестких переговорах с Путиным
Умер бывший главный тренер «Карпат» Дячук-Ставицкий (фото)
В ночь на среду, 24 июня, в возрасте 73 лет умер заслуженный тренер Украины, бывший наставник и вице-президент львовских «Карпат» Юрий Дячук-Ставицкий.
«Печальная весть пришла для львовского и украинского футбола, — написал на своей странице в Facebook пресс-секретарь ФК «Карпаты» Юрий Назаркевич. — На 74-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни перестало биться сердце заслуженного тренера Украины, бывшего главного тренера «Карпат» Юрия Михайловича Дячука-Ставицкого.
Под его руководством «Карпаты» стали первым представителем первой лиги, который добрался до полуфинала Кубка Украины. В этом же 2006 году «зелено-белые» при Юрие Михайловиче после двухлетнего перерыва вернулись в премьер-лигу. За плечами этого человека-профессионала также многогранный опыт работы в должности вице-президента возрожденных в 1989 году «Карпат», генерального и спортивного директора, руководителя развития детско-юношеского ФК «Карпаты».
Юрий Дячук-Ставицкий со знаменитым воспитанником «Карпат» Олегом Лужным
Информация о месте и времени похорон специалиста, который много лет проработал в тренерском штабе Мирона Маркевича, будет сообщена дополнительно.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Грузии нашли мертвым 19-летнего футболиста Георгия Шакарашвили.
Фото ФК «Карпаты»139
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Жена говорит мужу: — В Африке есть племена, где мужья продают своих жен. Если бы мы там жили, ты бы меня продал? — Ни за что! Я бы тебя... подарил.