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Спорт

Умер бывший главный тренер «Карпат» Дячук-Ставицкий (фото)

9:36 24 июня 2020
Юрий Дячук-Ставицкий

В ночь на среду, 24 июня, в возрасте 73 лет умер заслуженный тренер Украины, бывший наставник и вице-президент львовских «Карпат» Юрий Дячук-Ставицкий.

«Печальная весть пришла для львовского и украинского футбола, — написал на своей странице в Facebook пресс-секретарь ФК «Карпаты» Юрий Назаркевич. — На 74-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни перестало биться сердце заслуженного тренера Украины, бывшего главного тренера «Карпат» Юрия Михайловича Дячука-Ставицкого.

Под его руководством «Карпаты» стали первым представителем первой лиги, который добрался до полуфинала Кубка Украины. В этом же 2006 году «зелено-белые» при Юрие Михайловиче после двухлетнего перерыва вернулись в премьер-лигу. За плечами этого человека-профессионала также многогранный опыт работы в должности вице-президента возрожденных в 1989 году «Карпат», генерального и спортивного директора, руководителя развития детско-юношеского ФК «Карпаты».


Юрий Дячук-Ставицкий со знаменитым воспитанником «Карпат» Олегом Лужным

Информация о месте и времени похорон специалиста, который много лет проработал в тренерском штабе Мирона Маркевича, будет сообщена дополнительно.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Грузии нашли мертвым 19-летнего футболиста Георгия Шакарашвили.

Фото ФК «Карпаты»

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