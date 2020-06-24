Украина

20-летний житель оккупированного Донецка Богдан Манксименко попал в застенки боевиков «ДНР». Об этом сообщила его крестная мать, вынужденная переселенка, известный блогер Наталья Казённова.

«Есть вещи, ради которых можно вытерпеть все, ведь есть мы, украинцы, и есть наша большая Родина — вся наша Украина». Этот пост мой 20-летний крестник Богдан Максименко написал 11 марта — за месяц до ареста. Пост-пророчество о собственной судьбе. 10 апреля у него дома в Донецке перевернули квартиру, конфисковали компьютер и забрали парня в неизвестность, которая продолжалась 73 дня. За это время родные имели отписки от «прокуратуры». В «МГБ ДНР» официально не подтверждали место содержания Богдана. Лишь сообщили, что он «арестован в административном порядке, сроком на 30 суток» по подозрению в «экстремистской деятельности». Письмо датировано 13 мая, когда «30 суток» истекли"…

Богдан Максименко на концерте группы «Океан Эльзы» 3 сентября 2019 года в Днепре

— 22 июня, в первый день возобновления разрешения на передачи в СИЗО, родным Богдана позволили передать ему жизненно необходимые лекарства: у моего крестника врожденный порок сердца, он нуждается в медицинском наблюдении, — рассказала «ФАКТАМ» Наталия Казённова. — Так называемый «следователь» пока на контакт с семьей не вышел. Хотя родные Богдана активно предпринимают попытки узнать, кто ведет дело и в чем конкретно обвиняют парня.

Скриншот последнего поста очередного пленника боевиков «ДНР»

По словам Наталии Казённовой, она решила обнародовать информацию об аресте Богдана Максименко после того, как на это дала добро мама пленника. С согласия его семьи крестная официально уведомила о произошедшем все ключевые международные организации, представительство омбудсмена в Донецкой области, людей, которые способствуют освобождению многих пленников, а также написала заявление в полицию. Она намерена обратиться в СБУ и внести крестника в список на обмен.

Фото Богдана Максименко с его странички в Facebook

— Единственное, в чем «виноват» Богдан, это в безграничной любви к Украине, которую он не скрывал, — считает собеседница. — Не буду рассказывать, почему Богдан не выехал на мирную территорию, на это мне разрешения никто не давал. Но обычно в силу семейных обстоятельств не могут покинуть ОРДЛО те, кому, как говорится, «давно пора». Конечно, Богдан это планировал, намеревался в этом году поступать в украинский вуз, но накануне сдачи ВНО его и схватили. И я, и близкие моего крестника не раз предупреждали его о грозящей опасности, но он продолжал писать на своей страничке в социальной сети посты и песни на украинском языке. Песни он размещал на своем канале в YouTube.

Напомним, на днях бывшая пленница боевиков подорвалась на растяжке, которая была установлена прямо на ее подворье. Пострадавшая считает, что это была месть.

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