- 10:59 ВСУ получили от США новейшие ракеты для Javelin
- 10:49 В Донецке боевики уже два месяца мучают в плену 20-летнего парня, писавшего украинские песни
- 10:43 Личные данные миллионов пользователей Telegram утекли в сеть
- 10:36 Из-за непогоды на Прикарпатье перекрывают дороги и отменяют поезда: что важно знать
- 10:04 Использовали базы данных полиции: мошенники придумали хитрую схему обмана украинцев
- 09:59 Главарь «ДНР» Пушилин живет в захваченном у бизнесмена особняке: выяснились детали
- 09:59 Украина отказалась от квот на импорт минеральных удобрений
- 09:36 Умер бывший главный тренер «Карпат» Дячук-Ставицкий
- 09:31 Гигантское облако пыли из Сахары накрыло Карибы и приближается к США
- 09:24 Наводнение в Закарпатье: затопленные населенные пункты сняли с высоты птичьего полета
- 09:07 «Мариуполь» — «Ворскла»: где смотреть онлайн полуфинал Кубка Украины
- 09:06 Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)
В Донецке боевики уже два месяца мучают в плену 20-летнего парня, писавшего украинские песни (фото, видео)
20-летний житель оккупированного Донецка Богдан Манксименко попал в застенки боевиков «ДНР». Об этом сообщила его крестная мать, вынужденная переселенка, известный блогер Наталья Казённова.
«Есть вещи, ради которых можно вытерпеть все, ведь есть мы, украинцы, и есть наша большая Родина — вся наша Украина». Этот пост мой 20-летний крестник Богдан Максименко написал 11 марта — за месяц до ареста. Пост-пророчество о собственной судьбе. 10 апреля у него дома в Донецке перевернули квартиру, конфисковали компьютер и забрали парня в неизвестность, которая продолжалась 73 дня. За это время родные имели отписки от «прокуратуры». В «МГБ ДНР» официально не подтверждали место содержания Богдана. Лишь сообщили, что он «арестован в административном порядке, сроком на 30 суток» по подозрению в «экстремистской деятельности». Письмо датировано 13 мая, когда «30 суток» истекли"…
— 22 июня, в первый день возобновления разрешения на передачи в СИЗО, родным Богдана позволили передать ему жизненно необходимые лекарства: у моего крестника врожденный порок сердца, он нуждается в медицинском наблюдении, — рассказала «ФАКТАМ» Наталия Казённова. — Так называемый «следователь» пока на контакт с семьей не вышел. Хотя родные Богдана активно предпринимают попытки узнать, кто ведет дело и в чем конкретно обвиняют парня.
По словам Наталии Казённовой, она решила обнародовать информацию об аресте Богдана Максименко после того, как на это дала добро мама пленника. С согласия его семьи крестная официально уведомила о произошедшем все ключевые международные организации, представительство омбудсмена в Донецкой области, людей, которые способствуют освобождению многих пленников, а также написала заявление в полицию. Она намерена обратиться в СБУ и внести крестника в список на обмен.
— Единственное, в чем «виноват» Богдан, это в безграничной любви к Украине, которую он не скрывал, — считает собеседница. — Не буду рассказывать, почему Богдан не выехал на мирную территорию, на это мне разрешения никто не давал. Но обычно в силу семейных обстоятельств не могут покинуть ОРДЛО те, кому, как говорится, «давно пора». Конечно, Богдан это планировал, намеревался в этом году поступать в украинский вуз, но накануне сдачи ВНО его и схватили. И я, и близкие моего крестника не раз предупреждали его о грозящей опасности, но он продолжал писать на своей страничке в социальной сети посты и песни на украинском языке. Песни он размещал на своем канале в YouTube.
Напомним, на днях бывшая пленница боевиков подорвалась на растяжке, которая была установлена прямо на ее подворье. Пострадавшая считает, что это была месть.114
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
В Донецке боевики уже два месяца мучают в плену 20-летнего парня, писавшего украинские песни (фото, видео)
Мужик пишет объяснительную в полиции: «Находясь под воздействием психотропных существ...» Полицейский его поправляет: «Правильно писать «веществ». — «Так это ж я о жене и теще!..»