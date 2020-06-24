Украина

ВСУ получили от США новейшие ракеты для Javelin

В Украину поступила первая партия груза — ракеты к противотанковым ракетным комплексам Javelin, а также вспомогательное оборудование на общую сумму более 27 млн долларов — поставки осуществлены в рамках пилотного проекта по программе правительства США «Международные военные продажи».

«Для нужд Вооруженных Сил Украины поступили ракеты FGM-148E, которые являются одной из последних модификаций противотанковых ракет комплекса Javelin. Проект предусматривает поставку для ВСУ комплекса вооружения, его обслуживание и предоставление сопутствующих услуг по подготовке личного состава для надежной и эффективной эксплуатации противотанковых комплексов», — сообщают в Минобороны Украины.

В оборонном ведомстве уточняют, что поставка остальных товаров военного назначения предусмотрена в 2021 — 2022 годах.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в посольстве Украины в США заявляли о подготовке к отправке в нашу страну груза с ракетами Javelin, рациями и боеприпасами.

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