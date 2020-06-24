- 10:59 ВСУ получили от США новейшие ракеты для Javelin
- 10:49 В Донецке боевики уже два месяца мучают в плену 20-летнего парня, писавшего украинские песни
- 10:43 Личные данные миллионов пользователей Telegram утекли в сеть
- 10:36 Из-за непогоды на Прикарпатье перекрывают дороги и отменяют поезда: что важно знать
- 10:04 Использовали базы данных полиции: мошенники придумали хитрую схему обмана украинцев
- 09:59 Главарь «ДНР» Пушилин живет в захваченном у бизнесмена особняке: выяснились детали
- 09:59 Украина отказалась от квот на импорт минеральных удобрений
- 09:36 Умер бывший главный тренер «Карпат» Дячук-Ставицкий
- 09:31 Гигантское облако пыли из Сахары накрыло Карибы и приближается к США
- 09:24 Наводнение в Закарпатье: затопленные населенные пункты сняли с высоты птичьего полета
- 09:07 «Мариуполь» — «Ворскла»: где смотреть онлайн полуфинал Кубка Украины
- 09:06 Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)
ВСУ получили от США новейшие ракеты для Javelin
В Украину поступила первая партия груза — ракеты к противотанковым ракетным комплексам Javelin, а также вспомогательное оборудование на общую сумму более 27 млн долларов — поставки осуществлены в рамках пилотного проекта по программе правительства США «Международные военные продажи».
«Для нужд Вооруженных Сил Украины поступили ракеты FGM-148E, которые являются одной из последних модификаций противотанковых ракет комплекса Javelin. Проект предусматривает поставку для ВСУ комплекса вооружения, его обслуживание и предоставление сопутствующих услуг по подготовке личного состава для надежной и эффективной эксплуатации противотанковых комплексов», — сообщают в Минобороны Украины.
В оборонном ведомстве уточняют, что поставка остальных товаров военного назначения предусмотрена в 2021 — 2022 годах.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в посольстве Украины в США заявляли о подготовке к отправке в нашу страну груза с ракетами Javelin, рациями и боеприпасами.6
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
В Донецке боевики уже два месяца мучают в плену 20-летнего парня, писавшего украинские песни (фото, видео)
Мужик пишет объяснительную в полиции: «Находясь под воздействием психотропных существ...» Полицейский его поправляет: «Правильно писать «веществ». — «Так это ж я о жене и теще!..»