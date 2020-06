"Подарки" для террористов: в США показали отправку в Украину ракет для комплексов Javelin

В соответствии с договоренностями о поставках в Украину очередного транша американской помощи, военные США закончили подготовку к отправке груза с ракетами для переносных противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin.

Об этом говорится в опубликованном в воскресенье сообщении в Twitter Транспортного командования США.

«Военнослужащие ВВС США, приписанные к авиабазе „Довер“, грузят вооружение по линии иностранных военных продаж на самолет компании Atlas Air Worldwide, предназначенное для отправки в Украину», — сказано в сообщении.

На фото в сообщении можно увидеть, что американские военнослужащие заканчивают загрузку на борт самолета ракет для противотанковых комплексов Javelin.

