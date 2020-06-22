Мир

"Подарки" для террористов: в США показали отправку в Украину ракет для комплексов Javelin

В соответствии с договоренностями о поставках в Украину очередного транша американской помощи, военные США закончили подготовку к отправке груза с ракетами для переносных противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin.

Об этом говорится в опубликованном в воскресенье сообщении в Twitter Транспортного командования США.

«Военнослужащие ВВС США, приписанные к авиабазе „Довер“, грузят вооружение по линии иностранных военных продаж на самолет компании Atlas Air Worldwide, предназначенное для отправки в Украину», — сказано в сообщении.

На фото в сообщении можно увидеть, что американские военнослужащие заканчивают загрузку на борт самолета ракет для противотанковых комплексов Javelin.

@usairforce Airmen assigned to Dover Air Force Base load foreign military sales equipment onto a @AtlasAirWW destined for Ukraine. The U.S. is committed to the sovereignty and territorial integrity of Ukraine. #PortDawgs #Togetherwedeliver @US_EUCOM pic.twitter.com/yQePhDAzJs — USTRANSCOM (@US_TRANSCOM) June 21, 2020

Также в твите отмечается, что все усилия предпринимаются в связи с тем, что США по-прежнему остаются «приверженными суверенитету и территориальной целостности Украины».

Напомним, что помимо помощи Украина может ожидать от США и продажи различных видов вооружений, в которых остро нуждается ВСУ. Так, на днях Государственный департамент Соединенных Штатов одобрил продажу нашей стране до 16 патрульных катеров Mark VI и необходимого для них оборудования. Общая сумма сделки — 600 миллионов долларов.

В частности, украинские военные смогут купить 16 катеров; 32 пушки MSI Seahawk A2; 20 электрооптических инфракрасных радаров (FLIR) — 16 установленных и 4 запасных; 16 акустических систем дальнего действия (LRAD) 5 км; 16 идентификационных систем (IFF); 40 пушек МК44 (32 установленных и 8 запасных); коммуникационное оборудование; вспомогательное оборудование; запчасти и инструменты.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что на прошлой неделе Конгресс США утвердил пакет военной помощи Украине размером в 250 млн долларов, средства пойдут на обучение украинских военных и закупку техники.

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