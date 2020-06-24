Здоровье и медицина

На одесских пляжах купаться нельзя: морская вода не соответствует нормам

Специалисты Госпродпотребслужбы рекомендуют воздержаться от купания на городских пляжах Одессы и курорта Затока (Белгород- Днестровский район области) из-за несоответствия воды санитарным нормам. Таковы выводы лабораторных исследований, проведенных государственным учреждением «Одесский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины».

«По результатам лабораторных исследований морская вода не соответствует санитарно-микробиологическим показателям», — сказано в сообщении ведомства.

Для микробиологического анализа были взяты 93 пробы воды, в трети из них обнаружились превышения предельно допустимых норм.

С целью недопущения ухудшения эпидемиологической ситуации в летний период и профилактики заболеваний, передающихся водным путем, региональный главк Госпродпотребслужбы рекомендует временно, до особого распоряжения, воздержаться от морского водопользования.

Напомним, протяженность побережья Одессы составляет 20 километров. Из них 13,5 — искусственные пляжи, площадь которых — более 200 тысяч квадратных метров.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на днях из-за того, что из танкера Delfi, потерпевшего крушение у берегов Одессы, в море выливается нефть, закрыли пляж «Дельфин». Позже стало известно, что пятно нефти расползается и по акватории других городских пляжей.

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