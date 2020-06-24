- 11:28 Стихия сносит все на своем пути: появилось впечатляющее видео потопа в Буковеле
- 11:26 На одесских пляжах купаться нельзя: морская вода не соответствует нормам
- 11:09 Девочка чудом выжила, выпав из окна на девятом этаже: детали жуткого происшествия на Житомирщине
- 10:59 ВСУ получили от США новейшие ракеты для Javelin
- 10:49 В Донецке боевики уже два месяца мучают в плену 20-летнего парня, писавшего украинские песни
- 10:43 Личные данные миллионов пользователей Telegram утекли в сеть
- 10:36 Из-за непогоды на Прикарпатье перекрывают дороги и отменяют поезда: что важно знать
- 10:04 Использовали базы данных полиции: мошенники придумали хитрую схему обмана украинцев
- 09:59 Главарь «ДНР» Пушилин живет в захваченном у бизнесмена особняке: выяснились детали
- 09:59 Украина отказалась от квот на импорт минеральных удобрений
- 09:36 Умер бывший главный тренер «Карпат» Дячук-Ставицкий
- 09:31 Гигантское облако пыли из Сахары накрыло Карибы и приближается к США
На одесских пляжах купаться нельзя: морская вода не соответствует нормам
Специалисты Госпродпотребслужбы рекомендуют воздержаться от купания на городских пляжах Одессы и курорта Затока (Белгород- Днестровский район области) из-за несоответствия воды санитарным нормам. Таковы выводы лабораторных исследований, проведенных государственным учреждением «Одесский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины».
«По результатам лабораторных исследований морская вода не соответствует санитарно-микробиологическим показателям», — сказано в сообщении ведомства.
Для микробиологического анализа были взяты 93 пробы воды, в трети из них обнаружились превышения предельно допустимых норм.
С целью недопущения ухудшения эпидемиологической ситуации в летний период и профилактики заболеваний, передающихся водным путем, региональный главк Госпродпотребслужбы рекомендует временно, до особого распоряжения, воздержаться от морского водопользования.
Напомним, протяженность побережья Одессы составляет 20 километров. Из них 13,5 — искусственные пляжи, площадь которых — более 200 тысяч квадратных метров.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на днях из-за того, что из танкера Delfi, потерпевшего крушение у берегов Одессы, в море выливается нефть, закрыли пляж «Дельфин». Позже стало известно, что пятно нефти расползается и по акватории других городских пляжей.138
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса. Магазин. Покупатель жалуется директору: "Ваша продавщица обозвала меня старым хреном и еще другими пожилыми растениями!"