Украина

Несмотря на всплеск коронавируса: с 26 июня возобновляется железнодорожное сообщение со Львовом

С 26 июня до Львова снова будут ходить поезда. Возобновить железнодорожное сообщение решено, несмотря на то, что на Львовщине ситуация с коронавирусом далека от стабильной. Несколько дней подряд в области фиксируют более 200 новых заболевших.

Ранее предполагалось, что на время карантина во Львове поезда будут останавливаться только по технической необходимости, без посадки и высадки пассажиров. С 26 июня эта норма отменяется, пассажиры из Львова снова смогут сесть в проходящий поезд, сообщает «Укрзалізниця».

Кроме того, до Львова запустят новые поезда из Киева и Одессы:

№ 743/744 станция «Дарница» — Львов (с остановками Святошино, Коростень, Дубно, Пидзамче);

№ 715/716 Киев — Львов (через Винницу, Хмельницкий, Тернополь);

№ 91/92 Киев — Львов (с остановками на станциях Святошин, Пидзамче);

№ 12/11 Львов — Одесса — Львов (через Тернополь, Хмельницкий, Жмеринку).

Напомним, из-за непогоды в западных областях были размыты железнодорожные насыпи на перегоне от Ивано-Франковска до Ворохты. Пригородные поезда через эти участки отменены.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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