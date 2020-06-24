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Несмотря на всплеск коронавируса: с 26 июня возобновляется железнодорожное сообщение со Львовом
С 26 июня до Львова снова будут ходить поезда. Возобновить железнодорожное сообщение решено, несмотря на то, что на Львовщине ситуация с коронавирусом далека от стабильной. Несколько дней подряд в области фиксируют более 200 новых заболевших.
Ранее предполагалось, что на время карантина во Львове поезда будут останавливаться только по технической необходимости, без посадки и высадки пассажиров. С 26 июня эта норма отменяется, пассажиры из Львова снова смогут сесть в проходящий поезд, сообщает «Укрзалізниця».
Кроме того, до Львова запустят новые поезда из Киева и Одессы:
- № 743/744 станция «Дарница» — Львов (с остановками Святошино, Коростень, Дубно, Пидзамче);
- № 715/716 Киев — Львов (через Винницу, Хмельницкий, Тернополь);
- № 91/92 Киев — Львов (с остановками на станциях Святошин, Пидзамче);
- № 12/11 Львов — Одесса — Львов (через Тернополь, Хмельницкий, Жмеринку).
Напомним, из-за непогоды в западных областях были размыты железнодорожные насыпи на перегоне от Ивано-Франковска до Ворохты. Пригородные поезда через эти участки отменены.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»64
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