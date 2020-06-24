Курс доллара продолжает падать, а евро дорожает: чего ждать через неделю

Деньги

Начавшийся в выходные рост курса гривни по отношению к доллару продолжается. С понедельника, 22 июня, американская валюта подешевела на 11 копеек. А вот европейская, напротив, подорожала — на 12 копеек. Так, 24 июня НБУ установил официальные курсы на уровне 26,61 грн за доллар и 30,12 грн за евро. Похожая ситуация и на наличном валютном рынке. В обменниках доллары можно сдать в среднем по 26,50 грн, купить — по 26,71 грн; евро — сдать по 29,74 грн, купить — по 30,14 грн.

«За неделю курс доллара к гривне снизился во всех сегментах валютного рынка на 0,4−0,8%, — сообщил «ФАКТАМ» старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб. — Так, с прошлого вторника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, упал с 26,84 грн до 26,67 грн (-0,7%). Курсы спросв и предложения доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», за это же время снизились с 26,80−26,82 грн до 26,58−26,60 грн (-0,8%). Средние курсы покупки и продажи наличного доллара в банках за этот период снизились с 26,65−26,87 грн до 26,55−26,75 грн (-0,4% - -0,5%). При этом разница между средними курсами продажи и покупки сохранилась на уровне 0,8%.

По данным НБУ, в первом квартале 2020 года реальный ВВП Украины сократился на 1,3% в годовом измерении. Основные причины падения экономики — негативное влияние карантина на секторы услуг, существенное падение инвестиций, снижение потребления госсектора на фоне сложной фискальной ситуации, замедление роста частного потребления и экспорта на фоне ослабления внешнего спроса.

В течение ближайшей недели мы ожидаем снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться вблизи 26,4 грн, а наличный доллар в банках — около 26,4−26,6 грн", — прогнозирует Иосуб.

Хотя другие эксперты пока не видят причин для укрепления национальной валюты.

«Курс гривни в среду, 24 июня, укрепился до уровня 26,65 грн за доллар, — рассказал «ФАКТАМ» руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин. — Рынок остается вялым без активного спроса со стороны покупателей. Предложение валюты на рынке вызвано закрытием квартала и накоплением ликвидности для осуществления налоговых выплат.

Участники рынка переваривают вчерашние итоги размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), по которым Министерству финансов удалось снизить доходность годовых облигаций до уровня менее 10%. При этом удалось привлечь 6,2 мрд гривен. Очевидно, что ликвидность перетекает из банков в Минфин: банки получают рефинансирование под 6% и после этого размещают средства в ОВГЗ под 7,25−7,75%.

Вероятно, в ближайшее время гривня останется в текущем диапазоне — 26,50−26,75 грн за доллар. НБУ будет активнее выкупать излишнюю ликвидность при подходе курса к уровню 26,5 грн за доллар", — считает Шевчишин.

Стоит отметить, что в связи с пандемией коронавируса существенно сократились переводы денег из-за рубежа, что также может оказывать влияние на валютный рынок. По данным НБУ, сумма частных валютных переводов из-за рубежа в апреле упала на 10,4% по сравнению с мартовским показателем, до 826 млн долларов. Кроме того, валютные переводы в Украину в качестве оплаты труда в апреле снизились до 857 млн долларов (977 млн долларов в марте). По оценке Нацбанка, неофициальные валютные переводы от трудовых мигрантов в апреле составили 296 млн долларов против 351 млн долларов в марте и 480 млн долларов в феврале.

Ранее в Нацбанке спрогнозировали отток валюты из-за рубежа в связи с коронавирусом в 1,5 млрд долларов. В то же время переводы из Украины за границу выросли на 40%.

Финансисты отмечают, что приток валюты из-за рубежа является одним из важных факторов, влияющих на курс национальной валюты. Причем реальный объем средств, поступающих в Украину от «заробитчан», был гораздо больше официального.

«Как посчитали в НБУ, в 2019 году украинские трудовые мигранты перевели в страну около 12 млрд долларов, — рассказал „ФАКТАМ“ аналитик „Инвестиционной группы УНИВЕР“ Михаил Федоров. — Но я предположу, что это далеко не полная информация. Реальная цифра может достигать 30 млрд долларов, однако ее практически невозможно установить. Ведь все дело в том, что ни НБУ, ни государство в целом просто физически не могут определить весь объем валюты, которую люди привозят в страну. Потому что невозможно подсчитать наличные деньги, перевозимые в кармане без декларирования».

Кстати, в правительстве полагают, что толчком для выхода экономики из кризиса может стать увеличение объемов кредитования в связи со снижением процентных ставок. Напомним, с 12 июня Нацбанк снизил учетную ставку с 8% до 6%. Это самый низкий уровень учетной ставки за всю историю независимой Украины. В правительстве уверены, что коммерческие банки также должны пересмотреть свои процентные ставки.

«Сегодня Национальный банк сигнализирует банкам уменьшением учетной ставки, что стоимость денежных ресурсов становится все меньше, — заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. — Постепенно должна уменьшаться ставка по депозитам, соответственно, постепенно будет снижаться ставка по кредитам. Это занимает определенное время. Постановлениями правительства и изменениями в законодательство мы расширяем возможности банков начинать кредитовать более активно и подталкиваем их к кредитованию из-за ограничения работы с определенными инструментами».

Стоит напомнить, что Верховная Рада Украины внесла в Хозяйственный кодекс изменения, согласно которым банкам запрещено взимать штрафы, неустойку, пеню за просрочку платежей, накопленную как за время карантина, так и в 30-дневный период после его окончания.

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