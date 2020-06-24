Папа Римский написал письмо экс-пилоту Формулы-1, впавшему в кому после ДТП (фото)

Спорт



Папа Римский Франциск направил письмо бывшему пилоту Формулы-1, четырехкратному паралимпийскому чемпиону по паравелоспорту Алексу Дзанарди, который 19 июня попал в серьезное ДТП, перенес операцию и был введен врачами в состояние фармакологической комы. Текст послания опубликовало итальянское издание La Gazzetta dello Sport.

В своем письме, которое 83-летний понтифик передал через друга Дзанарди — капеллана тюрьмы города Падуя Марко Поццу, он заверил, что молится за 53-летнего Алекса и его семью, а также высоко оценил мужество знаменитого спортсмена и телеведущего, своим примером дававшего мотивацию многим другим.

«Ваша история — это пример того, как суметь вновь пойти вперед после неожиданной остановки. Посредством спорта вы учили жить жизнью главного героя, превратив инвалидность в урок человечности, — написал Папа Франциск.

По информации итальянских СМИ, состояние Дзанарди оценивается как очень тяжелое, но стабильное. При этом существует риск потери бывшим автогонщиком зрения. Хотя врач Джузеппе Оливьери, оперировавший итальянца, считает, что травма Алекса не так серьезна, как повреждение головного мозга легенды Формулы-1 Михаэля Шумахера.

«Диффузное аксональное повреждение — очень серьезная травма коры головного мозга, после которой сложно вернуть былые когнитивные навыки и функции моторики, — приводит слова Джузеппе Оливьери Nextgen-Auto. — То, что мы понимаем, — Дзанарди избежал таких травм. Точка повреждения не так уж и важна, важно то, какое влияние оказывают травмы внутри черепа. Можем сказать, что травма Алекса не настолько серьезна, как у Шумахера.

Но мы не спешим выводить пациентов с подобными травмами из состояния искусственной комы. Для оценки повреждений понадобится одна или две недели. Тот факт, что Дзанарди спортсмен, может помочь, его физическая форма придает нам оптимизма".

Отметим, что Дзанарди выступал в Формуле-1 в 1991—1994 и 1999 годах. Но куда больших успехов он добился в американской серии CART, где дважды становился чемпионом. В сентябре 2001 года во время гонки на немецком «Лаузицринге» Дзанарди попал в страшную аварию (соперник влетел в его машину на скорости 354 км/ч!). Медики едва спасли Алекса и были вынуждены ампутировать ему обе ноги: одну на уровне бедра, вторую — у колена.

Но Дзанарди не сдался. Сначала он вернулся га гоночную трассу, а затем добился серьезных успехов в гонках на велосипедах с ручным приводом. Он — четырехкратный паралимпийский чемпион Лондона и Рио-де-Жанейро и 12-кратный чемпион мира по паравелоспорту.

Даже оставшись без обеих ног, Алекс Дзанарди не бросил спорт высоких достижений

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что скончался самый невезучий гонщик в истории Формулы-1 Стирлинг Мосс.

Фото Getty Images, gazzetta. it

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