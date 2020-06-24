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«Никто не убежал»: в сети показали видео уничтожения минометной позиции оккупантов на Донбассе
На Донбассе бойцы 54-й ОМБр, ранее уничтожившие грузовик боевиков, подвозивший боеприпасы, провели новую операцию по ликвидации минометной позиции и жилого помещения, где располагался противник на временно оккупированной территории Донецкой области.
«Одним солнечным утром противник открыл огонь по нашим позициям и мирному населению. В связи с этим было принято решение об уничтожении врага и огневых средств. К работе приступили разведчики. С помощью средств разведки было установлено точное место расположения противника и его огневых средств. И полетела «ответочка», — сообщают бойцы боевой группы К-2 и добавляют: «Ответным огнем были полностью уничтожены огневая минометная позиция и жилое помещение противника. Как вы видите на видео, никто из оккупантов не убежал. Слава Украине».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», украинские бойцы на Донбассе уничтожили минометные позиции и грузовик, который приехал забрать уцелевший боекомплект.161
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!