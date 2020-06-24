Элитные квартиры для слепых: строительная афера или социальная миссия?

Украина

Киев стремительно теряет свое историческое архитектурное лицо. На центральных улицах города рядом с памятниками архитектуры, или вместо них, вырастают высотные бетонно-стеклянные монстры — элитные бизнес-центры и жилые дома. Большинство строек сопровождаются судебными разбирательствами, массовыми протестами активистов и небезразличных граждан, указывающих на вопиющие факты нарушения законности. Но их усилия мизерны против коррупционно-бюрократической машины и теневых схем в строительном бизнесе под прикрытием государства.

«Горячей» точкой столицы является плотно-застроенный Подол — лакомый кусочек для бизнесменов, которым плевать на историческую ценность, архитектурное лицо древнего района и социальную инфраструктуру. Здесь возводится несколько скандальных новостроек. Одна из них — респектабельный «Подол Гранд Винтаж» на Вознесенском спуске, который строится на земле Украинского общества слепых (УТОС).



Скоро здесь появится огромная 11-этажная махина высотой примерно 35 метров, вплотную прилегающая к школе. На официальном сайте ЖК указано, что здесь планируется 258 одно-двух-трех комнатных и двухуровневых квартир, роскошный холл с «золотом» и лепниной, офисные и торговые центры, подземный паркинг. Члены УТОС, 15 лет ждущие жилья, могут только мечтать о такой роскоши.

Защитники Подола, выступающие против застройки, уверены, что вряд ли рядовые сотрудники УПП № 3 будут наслаждаться респектабельной жизнью в дорогих квартирах, стоимость квадратного метра которых, по информации риелторов, варьируется от 31 до 47 тысяч гривен за квадратный метр на этапе строительства. Похоже, что УТОС используют как прикрытие в стандартной схеме.

«Эта скандальная история тянется еще с 2004 года, когда Киевский городской совет выделил землю учебно-производственному предприятию (УПП) № 3 УТОС для строительства жилого дома. Тогда планировалось пятиэтажное здание с социально-культурной инфраструктурой для членов общества. Представители УТОС нашли инвестора, который якобы обещал передать часть квартир членам общества. Но объект долгое время оставался замороженным. В 2012 году Киевская госадминистрация (КГГА) утвердила назначение земельного участка под жилое строительство. При чем, сделала это с нарушением Генерального плана Киева до 2020 года, согласно которому этот участок должен использоваться как „территория общественных строений и сооружений“. Но на это закрыли глаза», — говорит общественный активист Татьяна Максименко, которая много лет обивает пороги государственных органов и судов. Она собрала ряд документов, указывающих на незаконность строительства.

В 2015 году появился новый инвестор — компания «Нове місто», заказчиком строительства стало КП «Житлоинвестбуд-УКБ», генподрядчиком — ЧП «Ол.Трейд». В 2017 году только начали рыть котлован. А зимой 2017−2018 года появился другой подрядчик — ООО «Северо-украинский строительный Альянс», застройщик — компания Edelburg Development. Ее генеральным директором является Сергей Кучер — бывший руководитель Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) в Киеве во времена Виктора Януковича и давний партнер Максима Мыкитася — бывшего собственника компании «Укрбуд», выступившего партнером и генподрядчиком проекта. Сейчас в Edelburg Development открещиваются от партнерства и утверждают, что они ведут строительство самостоятельно.

Напомним, «Укрбуд» строил элитный ЖК в центре Киева на земле Нацгвардии, но военные так и не получили обещанное жилье в элитном комплексе. Им предложили неравноценные квартиры в скромном доме на окраине. В этой схеме правоохранители увидели признаки преступления. В октябре 2019 года Национальное антикоррупционное бюро объявило подозрение Максиму Мыкитасю в завладении имуществом Национальной гвардии на сумму более 81 млн грн.

Высший антикоррупционный суд отправил скандального застройщика под круглосуточный домашний арест.

С 2018 года началось активное строительство проблемного дома на Вознесенском спуске, на территории заповедника «Стародавній Київ, памятника истории местного значения «Культурный слой Копырева конца, ХІ-ХІІ вв». Это вызвало массовые протесты активистов и общественных организаций. Они указывали на многочисленные нарушения, ведь строительство велось без необходимых разрешительных документов, они обращались в контролирующие органы и суды. Частично удавалось добиться запрета строительства. Но застройщик подавал апелляции, прикрываясь социальной миссией. Стоит отметить, что разрешение Минкульта перестало действовать 31 декабря 2019 года, работы же возобновились в феврале 2020 года. Не было предоставлено официальной информации и о том, сколько квартир будет передано для членов УТОС.

На официальный запрос в организации по электронной почте ответили, что письмо получили. Но по истечению 10 рабочих дней так и не предоставили информацию об условиях «социальной» миссии застройщика. Получат ли члены УТОС квартиры, сколько и когда, какими объектами социальной инфраструктуры будут обеспечены? Эти вопросы остались без ответа.

Если члены УТОС действительно получат долгожданные квартиры, то к чему такая секретность? Впрочем, защитники Подола подозревают, что никаких квартир для членов УТОС не будет.

«Это не первый скандал, связанный с землями общества слепых. Помнится судебные разбирательства с базой отдыха „Ивушка“ в Козине, когда УТОС передавал помещения в собственность „Союз-Инвест“ для их восстановления, а затем через суды возвращал их обратно. Сейчас в этом районе расположены элитные коттеджи, которые частично „зашли“ на территорию базы. На самом деле УТОС имеет немало земли, на которой может строить социальное жилье, нежилые и учебно-производственные помещения в Киеве и по Украине, которые в основном сдаются в аренду. Как используются эти ресурсы и как переходят в частные руки? Почему члены УТОС, для которых якобы строится элитное жилье на Воздвиженке, с начала этого года получили семь квартир от города? Это требует дополнительного расследования. По отдельным объектам УТОС неоднократно возбуждались уголовные дела, но закрывались под давлением влиятельных покровителей. Рядовые члены УТОС бедствуют, в то время, как на них зарабатывают миллионы», — говорит активистка Татьяна Максименко. Она уверена, что и в случае с «Подол Гранд Винтаж» будет точно также.

Пока продолжались суды, работа контролирующих органов была заблокирована строгими карантинными ограничениями, стройка на Вознесенском спуске активно продолжалась. За это время выросло еще 4 этажа, несмотря на запрет властей проводить какие-либо работы. Застройщику карантин был даже на руку — не было пристального внимания СМИ и протестов активистов.

Также временно устранено еще одно препятствие — соседнее здание, где с 1965 года была школа, а сейчас частный инвестор проводит реконструкцию здания, где расположится научно-исследовательская школа «Базис». Прикрываясь УТОС, застройщик подал иск в Хозяйственный суд, который без присутствия ответчика вынес неожиданное решение — запретить реконструкцию здания, где должны учиться дети.

Остается только надеяться, что власти города и правоохранительные органы не оставят без внимания скандальный ЖК на Подоле, и сделают все для восстановления законности и справедливого распределения квартир для членов УТОС.





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