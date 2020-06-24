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Экс-баскетболист «Одессы» и «Николаева» умер в 41 год (фото)
Один из лучших легионеров в украинском баскетболе последнего десятилетия, американец Джастин Лав, выступавший за «Одессу» и «Николаев», скончался в США в возрасте 41 года.
Как сообщает basket-planet.com со ссылкой на издание Heraldpubs, Лав, работавший в последнее время на родине главным тренером школьной команды в Маскуте (штат Иллинойс), был найден без признаков жизни в кампусе. Экс-баскетболиста срочно доставили в больницу, где врачи констатировали его смерть.
Отметим, что Джастин Лав отыграл в своей профессиональной карьере 12 сезонов, большую часть из которых провел в Украине. Он приехал в Одессу в 2008-м, затем, после двух сезонов, переехал в Николаев на те же два сезона, после чего снова вернулся в Одессу, откуда уехал в 2014-м.
Также Лав выступал за немецкий «Людвигсбург», латвийский «Вентспилс» и клубы из Китая. В составе «Вентспилса» американец становился чемпионом Латвии.
После завершения карьеры Джастин Лав тренировал юных баскетболистов
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Грузии нашли труп 19-летнего футболиста Георгия Шакарашвили.
Фото БК «Одесса»72
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