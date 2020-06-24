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Залез на рекламный щит и облился бензином: мужчина устроил переполох в Тернополе (видео)
В Тернополе прокурор сумел уговорить мужчину, пытавшегося совершить самоубийство, отказаться от своих намерений. Ранее в Киеве прокурор Казбек Тедеев спас супружескую пару, машина которых упал в водоем.
Как сообщает издание «Файне міcто», мужчина забрался на высокую металлическую конструкцию для рекламных щитов, облил себя бензином и привязался к флагштоку.
Вместе с правоохранителями на месте ЧП был и прокурор Тернопольской области Петр Бойко, который поднялся к мужчине и уговорил его спуститься на землю.
В комментарии изданию прокурор сообщил, что мужчина — пострадавший в одном из уголовных производств. Он — фермер из Хмельницкой области. Его дело связано с агробизнесом и землей. Оно расследуется достаточно долго — события происходили в 2014 году. В Тернополь уголовное производство передали в начале 2020 года.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на столичном железнодорожном вокзале прокурор Киевской местной прокуратуры № 9 Дмитрий Кулинич задержал карманников, которые украли кошелек у мужчины.88
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