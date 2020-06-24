26.54 / 26.73 29.74 / 30.16
Киев: +24
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Залез на рекламный щит и облился бензином: мужчина устроил переполох в Тернополе (видео)

15:10 24 июня 2020
Человек на рекламной конструкции

В Тернополе прокурор сумел уговорить мужчину, пытавшегося совершить самоубийство, отказаться от своих намерений. Ранее в Киеве прокурор Казбек Тедеев спас супружескую пару, машина которых упал в водоем.

Как сообщает издание «Файне міcто», мужчина забрался на высокую металлическую конструкцию для рекламных щитов, облил себя бензином и привязался к флагштоку.

Вместе с правоохранителями на месте ЧП был и прокурор Тернопольской области Петр Бойко, который поднялся к мужчине и уговорил его спуститься на землю.

В комментарии изданию прокурор сообщил, что мужчина — пострадавший в одном из уголовных производств. Он — фермер из Хмельницкой области. Его дело связано с агробизнесом и землей. Оно расследуется достаточно долго — события происходили в 2014 году. В Тернополь уголовное производство передали в начале 2020 года.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на столичном железнодорожном вокзале прокурор Киевской местной прокуратуры № 9 Дмитрий Кулинич задержал карманников, которые украли кошелек у мужчины.

88

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

нападение на женщину

Под Одессой ВИЧ-инфицированный мужчина умышленно насиловал женщин

Джамала

Джамала поделилась моментом первой трогательной встречи двух сыновей (видео)

Путин на параде Победы

Триумф или разочарование для Путина? В Москве прошел парад к 75-летию Победы

лукашенко путин

Лукашенко отказался становиться рядом с Путиным во время парада: в сеть попало любопытное видео

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер