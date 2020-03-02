Происшествия

В Киеве вечером 29 февраля автомобиль упал в Русановский канал. В машине в момент ЧП находилась супружеская пара. По словам водителя, ДТП произошло из-за собаки, внезапно выбежавшей на проезжую часть. Автомобиль потерял управление, не повернул на изгибе дороги и упал в воду. Сразу после случившегося в соцсетях сообщили, что еще до приезда полиции водителя и его жену спас случайный прохожий. Позже стало известно, что этим случайным прохожим оказался прокурор прокуратуры Киевской области Казбек Тедеев. Казбек Тедеев — брат бывшего нардепа и олимпийского чемпиона Эльбруса Тедеева. До аннексии Крыма работал в прокуратуре Автономной Республики Крым, а сейчас — прокурор Киевской областной прокуратуры.

В момент, когда Renault упал в воду, Казбек Тедеев ехал по Русановской набережной. Казбек рассказал «ФАКТАМ», что остановился, потому что услышал крики.

— Как машина упала в воду, я не видел, — рассказал «ФАКТАМ» Казбек Тедеев. - Но проезжая по набережной, услышал пронзительный женский крик. Притормозив, увидел, как к воде бежит какой-то мужчина. Спросил у него, что случилось. «Машина упала!» — ответил прохожий. Я переспросил, куда упала. «Вниз, в воду! — закричал мужчина. — И в машине дети!» Этой информации было достаточно, чтобы я тут же побежал за ним.

Когда подбежал к реке, на берегу уже собралось немало людей. Они кричали, паниковали, некоторые снимали на мобильные телефоны то, как упавшая в реку машина уходила под воду. Действовать нужно было немедленно. Я слышал все тот же пронзительный женский крик. Кричала женщина, которая находилась в машине. Успел только снять куртку — и прыгнул в воду.

Вода была очень холодной, кое-где даже были корки льда. Я к такому не привык. Никогда не занимался моржеванием — наверное, поэтому и получил такое сильное переохлаждение. Но об этом потом. Быстро подплыл к машине. Сразу увидел там мужчину и женщину. Детей, о которых говорил прохожий, не было. Салон автомобиля быстро наполнялся водой. У женщины была истерика. Она пыталась открыть дверцу, но не получалось. А у ее мужа ногу свело судорогой, и он вообще не мог пошевелиться. Я понимал, что единственный выход — разбить стекло. Но только чем? На одном из видео, снятом очевидцами, слышно, как я кричу, что нужен камень или отвертка… Я надеялся, что в машине у этих людей есть отвертка и они смогут ее просунуть через маленькую щель — окно было чуточку приоткрыто. Но женщина была в таком состоянии, что, казалось, вообще меня не слышала. Тогда я стал ломать стекло руками. Просунул пальцы в щель и изо всех сил надавил на стекло. Пускай не сразу, но получилось — я выломал стекло (помню еще, что руки у меня были в крови). После чего борцовским приемом схватил женщину за шею и вытащил ее из машины.

Казбек Тедеев быстро дотащил женщину до берега. На одном из видео слышно, как она просит спасти мужа, который остался в машине.

— Когда я ее тащил, она крепко в меня вцепилась и не отпускала, — вспоминает Казбек Тедеев. - А успокаивал ее: «Все в порядке, все будет хорошо». Оставив ее на берегу, бросился назад — за ее мужем. Он все еще не мог шевелиться из-за судороги. И самое ужасное, что, когда я его спасал, у меня у самого свело ногу! Не знаю, как, но я с этим справился. Действовал на адреналине. Вытащил мужчину через то же окно. Сказал ему наклониться на пассажирское сиденье. Когда он это сделал, я схватил его за пояс джинсов и быстро вытащил. Он был выше и крупнее меня, поэтому было очень неудобно его тащить. В какой-то момент я вместе с ним даже провалился под воду. Но таки доплыл до берега.

Что происходило дальше, Казбек помнит уже отрывками.

— Есть запись, как прохожие спросили мое имя, я ответил… Но только я совсем этого не помню, — говорит Казбек. - И лиц не запомнил. Если бы сейчас встретил на улице тех мужчину и женщину, не узнал бы их. Мне казалось, что вытаскивал их минут тридцать. А на самом деле это длилось не дольше пяти минут. В ночь на первое марта я так и не смог уснуть. В голове все время звучали крики этих людей… Женщина, кстати, в момент ДТП получила черепно-мозговую травму. На берегу ей стало плохо. Я дал ей свою куртку, которая, к счастью, осталась сухой. Сам был в мокром свитере. Когда его снял, он покрылся инеем. Кто-то из прохожих принес мне сухой свитер и шарф… Помню, мне было очень холодно. Когда приехала «скорая», врачи обработали мне порезанные руки и рану на голове (даже не знаю, когда ее получил). В больницу я не поехал. Хотелось одного — как можно быстрее попасть домой и согреться. Сам за руль уже не сел. Спасибо прохожему, который отвез меня домой.

ЧП на воде не прошло бесследно — уже наутро Казбек Тедеев понял, что заболел.

— Начался сильный кашель, поднялась температура, — говорит Казбек. — Уже записался к врачу. Надеюсь, обойдемся без воспаления легких.

— Мужчина и женщина, которых вы спасли, не выходили с вами на связь?

— Нет, я больше с ними не общался. Но для меня лучшая благодарность — это тот факт, что они живы. Это главное. Хорошо, что в тот вечер я оказался на набережной и все сложилось именно так.

Как сообщали «ФАКТЫ», в конце января подобная история произошла в Ирпене, где автомобиль Hyundai Elantra слетел с дороги и упал в реку Буча.

«ФАКТЫ» писали также о ДТП на Полтавщине, где автомобиль влетел в замерзшее озеро. Чтобы достать пассажиров из полузатонувшей машины, спасатели использовали выдвижную лестницу.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter