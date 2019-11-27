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Не остался в стороне от чужой беды: прокурор в нерабочее время поймал наглых воров на вокзале в Киеве

В Киеве прокурор Киевской местной прокуратуры № 9 Дмитрий Кулинич задержал карманников на железнодорожном вокзале. Инцидент произошел в пятницу, 22 ноября. На вокзале Дмитрий Кулинич был по личным делам — провожал родственников на поезд. И совершенно случайно стал свидетелем преступления.

- Мы с родственниками, которых я провожал, уже спустились к железнодорожным путям, — рассказал «ФАКТАМ» Дмитрий Кулинич. — На вокзале, как всегда, было людно. Среди толпы я заметил трех цыган. Они окружили одного прохожего: один стал сзади, двое — по бокам. Мужчина их не замечал. Обступив его, цыгане за несколько секунд сделали то, что хотели: один из них расстегнул карман рюкзака мужчины, другой быстро вытащил оттуда кошелек и тут же передал его третьему. Все произошло очень быстро. Я обратил на это внимание потому, что и грабители, и их жертва были в серых куртках. Рюкзак того мужчины тоже был серым, а кошелек, который достали — ярко красным. Он бросился мне в глаза. Сделав свое дело, цыгане уже разворачивались, чтобы разойтись. Я схватил одного из них за шею. Остановил и двоих других.

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Даже когда прокурор уже остановил и задержал преступников, пострадавший мужчина не понял, что его обокрали.

- Он уже отошел метров на десять, — говорит Дмитрий Кулинич. — Я его окликнул его, попросил проверить рюкзак. Мужчина тут же обнаружил, что карман открыт и кошелек пропал. Цыгане стали отдавать нам кошелек -дескать, забирайте, а нас отпустите. Но, естественно, отпускать их я не собирался.

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Дмитрий Кулинич вызвал наряд полиции и до приезда правоохранителей удерживал карманников.

- Пока я звонил, они пытались уйти, но я не дал им этого сделать, — говорит прокурор. — Когда на место прибыли полицейские, передал им злоумышленников, а сам все же успел проводить на поезд своих родственников. Что касается потерпевшего, то кошелек ему вернули в целости и сохранности. Оказалось, там было пять тысяч гривен и около 300 евро.

В пресс-службе прокуратуры Киева «ФАКТАМ» сообщили, что трем ворам, которых задержал прокурор, уже сообщили о подозрении.

- Открыто уголовное производство по статье «Завершенное покушение на кражу чужого имущества, осуществленное группой лиц по предварительному сговору, — сообщила «ФАКТАМ» пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец. — Решается вопрос о мере пресечения. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Интересно, что это уже не первый случай, когда сотрудники Киевской местной прокуратуры № 9 задерживают преступников. «ФАКТЫ» рассказывали, как в сентябре 2019 года в районе Отрадного массива сотрудник этой прокуратуры Максим Шаманский задержал вора. Злоумышленник убегал из магазина, который только что «обчистил». Продавец и посетители магазина не могли его догнать, а вот у прокурора получилось.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, как в Николаевской области подростки поймали грабителя, который напал на пенсионерку. А в октябре 2019 года ветеран АТО задержал преступника, пырнувшего ножом человека в трамвае.

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