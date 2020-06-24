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Кайли Дженнер впечатлила фанатов фото в нижнем белье за 1100 долларов
Американская светская львица, телезвезда и бизнес-леди Кайли Дженнер, которую журнал Forbes недавно лишил звания самой молодой в мире миллиардерши, впечатлила фанатов новыми фотографиями в Instagram. На них 22-летняя красотка позирует парике со светлыми волосами и в комплекте нижнего белья от Gucci, стоимость которого составляет 1100 долларов. Черный бюстгальтер из тюля расшит логотипами бренда.
Поклонники отметили, что, хотя состояние Кайли оценивается «всего» в 900 миллионов, выглядит она по-прежнему на миллиард.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что старшая сестра Кайли Дженнер Ким Кардашьян поразила фанатов неправдоподобно тонкой талией в своем видео
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