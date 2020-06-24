26.54 / 26.73 29.74 / 30.16
Киев: +24
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Гламур

Кайли Дженнер впечатлила фанатов фото в нижнем белье за 1100 долларов

15:14 24 июня 2020
Кайли Дженнер

Американская светская львица, телезвезда и бизнес-леди Кайли Дженнер, которую журнал Forbes недавно лишил звания самой молодой в мире миллиардерши, впечатлила фанатов новыми фотографиями в Instagram. На них 22-летняя красотка позирует парике со светлыми волосами и в комплекте нижнего белья от Gucci, стоимость которого составляет 1100 долларов. Черный бюстгальтер из тюля расшит логотипами бренда.

Поклонники отметили, что, хотя состояние Кайли оценивается «всего» в 900 миллионов, выглядит она по-прежнему на миллиард.

last night

Публикация от Kylie (@kyliejenner)

Ранее «ФАКТЫ» писали, что старшая сестра Кайли Дженнер Ким Кардашьян поразила фанатов неправдоподобно тонкой талией в своем видео

52

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

нападение на женщину

Под Одессой ВИЧ-инфицированный мужчина умышленно насиловал женщин

Джамала

Джамала поделилась моментом первой трогательной встречи двух сыновей (видео)

Путин на параде Победы

Триумф или разочарование для Путина? В Москве прошел парад к 75-летию Победы

лукашенко путин

Лукашенко отказался становиться рядом с Путиным во время парада: в сеть попало любопытное видео

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер