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Украина

Без масок и в форме НКВД: боевики насмешили военными парадами в захваченных Донецке и Луганске (фото)

15:45 24 июня 2020
Парад в Донецке

В оккупированных Донецке и Луганске, в которых как и в России военные парады провели не 9 мая, а 24 июня, на улицы вывели технику, многие образцы которой попадают под запрет размещения в городах по Минским договоренностям.

Как сообщает издание «Новости Донбасса», некоторые местные «военачальники» пришли на парад в формах Красной армии, а начальник службы охраны главаря донецких боевиков Дениса Пушилина — в форме НКВД.

Несмотря на пандемию коронавируса, люди находились на мероприятии без масок.

А блогер NecroMancer показал видео из Донецка с «отведенной» военной техникой.

«Это те танки, которые в шахтах отрыли», — иронизировал один из интернет-пользователей.

Похожее действо происходило и в Луганске, на парад собрали более двух тысяч представителей незаконных вооруженных формирований, более 100 единиц военной техники, из них 16 единиц — техника времен Второй мировой войны, остальные — современная техника российского производства.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в России, где на подмосковном полигоне Алабино готовились к параду 9 мая, коронавирус подхватили сотни участников репетициии.

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Без масок и в форме НКВД: боевики насмешили военными парадами в захваченных Донецке и Луганске (фото)

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