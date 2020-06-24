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Без масок и в форме НКВД: боевики насмешили военными парадами в захваченных Донецке и Луганске (фото)
В оккупированных Донецке и Луганске, в которых как и в России военные парады провели не 9 мая, а 24 июня, на улицы вывели технику, многие образцы которой попадают под запрет размещения в городах по Минским договоренностям.
Как сообщает издание «Новости Донбасса», некоторые местные «военачальники» пришли на парад в формах Красной армии, а начальник службы охраны главаря донецких боевиков Дениса Пушилина — в форме НКВД.
Несмотря на пандемию коронавируса, люди находились на мероприятии без масок.
А блогер NecroMancer показал видео из Донецка с «отведенной» военной техникой.
#Донецк, 24/06/20, «отведёночка» pic.twitter.com/irROixIia0— Necro Mancer (@666_mancer) June 24, 2020
«Это те танки, которые в шахтах отрыли», — иронизировал один из интернет-пользователей.
Похожее действо происходило и в Луганске, на парад собрали более двух тысяч представителей незаконных вооруженных формирований, более 100 единиц военной техники, из них 16 единиц — техника времен Второй мировой войны, остальные — современная техника российского производства.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в России, где на подмосковном полигоне Алабино готовились к параду 9 мая, коронавирус подхватили сотни участников репетициии.236
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